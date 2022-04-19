Скульптор Айвар Симсон изваял готовый к отправке в литейный цех глиняный вариант фигуры героя спорта Хейно Липпа, которую откроют в парке мызы Майдла в Яанов день.
Фигура Хейно Липпа готова к отправке в литейный цех
В понедельник создаваемую фигуру осмотрели в ателье скульптора инициаторы ее установки. Бывший толкатель ядра и дискобол Ахто Пааво строил планы установки скульптуры Хейно Липпа почти 15 лет. Теперь он уверен, что эта мечта осуществится через несколько месяцев, и он доволен выполненной в натуральный рост фигурой.
Для установки скульптуры Пааво вместе с Антсом Нурком учредили фонд Хейно Липпа и инициировали сбор средств. Нынче 21 июня исполняется сто лет со дня рождения Хейно Липпа. Йыхвиские власти решили также присвоить его имя построенному недавно новому легкоатлетическому стадиону. А в конце лета историк спорта Тийт Ляэне закончит книгу о Хейно Липпе.
- Блестящих медалей он не завоевывал, однако он глубоко в душе народа, - сказал о Хейно Липпе в начале кампании по сбору средств на установку его фигуры Герд Кантер, у которого имеются золотые медали всех титульных соревнований. Липп со своими результатами как в толкании ядра, так и в десятиборье много лет входил в мировую спортивную элиту, однако советская власть ни разу не выпустила его посоревноваться за рубежом.
Хейно Липп родился 21 июня 1922 года в Люганузеской волости в Ида-Вирумаа. Заниматься спортом он начал уже в юности. В 1940 году он закончил Йыхвискую гимназию. Он установил шесть рекордов Европы в толкании ядра, а также завоевал 12 золотых медалей на чемпионатах СССР. В 1947 году он возглавлял мировую турнирную таблицу в толкании ядра, а в 1948 году - мировую турнирную таблицу в десятиборье. В 1992 году он был знаменосцем эстонской олимпийской делегации в Барселоне.