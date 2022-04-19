Фигура Хейно Липпа готова к отправке в литейный цех

В понедельник создаваемую фигуру осмотрели в ателье скульптора инициаторы ее установки. Бывший толкатель ядра и дискобол Ахто Пааво строил планы установки скульптуры Хейно Липпа почти 15 лет. Теперь он уверен, что эта мечта осуществится через несколько месяцев, и он доволен выполненной в натуральный рост фигурой.

Для установки скульптуры Пааво вместе с Антсом Нурком учредили фонд Хейно Липпа и инициировали сбор средств. Нынче 21 июня исполняется сто лет со дня рождения Хейно Липпа. Йыхвиские власти решили также присвоить его имя построенному недавно новому легкоатлетическому стадиону. А в конце лета историк спорта Тийт Ляэне закончит книгу о Хейно Липпе.

- Блестящих медалей он не завоевывал, однако он глубоко в душе народа, - сказал о Хейно Липпе в начале кампании по сбору средств на установку его фигуры Герд Кантер, у которого имеются золотые медали всех титульных соревнований. Липп со своими результатами как в толкании ядра, так и в десятиборье много лет входил в мировую спортивную элиту, однако советская власть ни разу не выпустила его посоревноваться за рубежом.