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Йыхвиской спортивной жизнью будут руководить два реформиста

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхвиской спортивной жизнью будут руководить два реформиста
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С мая должность директора Йыхвиской спортшколы займет Тоомас Ныммисте.
С мая должность директора Йыхвиской спортшколы займет Тоомас Ныммисте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новым директором Йыхвиской спортшколы станет Тоомас Ныммисте, а недавно созданным для управления волостными спортивными объектами учреждением "Jõhvi Sport" будет руководить Айнар Сепник; оба являются активистами спорта и ведущими фигурами Партии реформ в Ида-Вирумаа.

Помощник йыхвиского волостного старейшины Ингрид Спитц сказала, что комиссия не была единодушна при выборе Ныммисте из трех кандидатов. Однако в конце концов предпочтение все же отдали ему, так как он предложил конкретную программу деятельности по развитию спортшколы, а также имеет большой опыт спортивной работы в качестве тренера, организатора и арбитра.

Волостной руководитель: партийная принадлежность значения не имела

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