Йыхвиской спортивной жизнью будут руководить два реформиста

Помощник йыхвиского волостного старейшины Ингрид Спитц сказала, что комиссия не была единодушна при выборе Ныммисте из трех кандидатов. Однако в конце концов предпочтение все же отдали ему, так как он предложил конкретную программу деятельности по развитию спортшколы, а также имеет большой опыт спортивной работы в качестве тренера, организатора и арбитра.