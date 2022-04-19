Новым директором Йыхвиской спортшколы станет Тоомас Ныммисте, а недавно созданным для управления волостными спортивными объектами учреждением "Jõhvi Sport" будет руководить Айнар Сепник; оба являются активистами спорта и ведущими фигурами Партии реформ в Ида-Вирумаа.
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Йыхвиской спортивной жизнью будут руководить два реформиста
Йыхвиской спортивной жизнью будут руководить два реформиста
Помощник йыхвиского волостного старейшины Ингрид Спитц сказала, что комиссия не была единодушна при выборе Ныммисте из трех кандидатов. Однако в конце концов предпочтение все же отдали ему, так как он предложил конкретную программу деятельности по развитию спортшколы, а также имеет большой опыт спортивной работы в качестве тренера, организатора и арбитра.