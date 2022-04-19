Полиция ищет повязавшего георгиевские ленточки на могильных крестах

Полиция узнала о ленточках, появившихся на кладбище в Яамакюла, в воскресенье поздним вечером. "Вандализм на кладбище и повязывание поддерживающей агрессию символики на чужих могилах является очевидной провокацией и нарушает чувство безопасности людей", - сказал начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант, добавив, что в настоящее время предпринимаются усилия для установления личности правонарушителя и привлечения его к ответственности.

Полиция просит всех, кто располагает дополнительной информацией о случившемся или стал свидетелем подозрительной активности в этом районе, сообщить об этом в полицию по адресу: margus.murdsalu@politsei.ee. По сообщению полиции, военной символике нет места в нашем общественном пространстве и ее демонстрация может быть провокационной и представлять угрозу общественному порядку.