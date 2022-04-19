Полиция сняла с крестов на кладбище в деревне Яамакюла Алутагузеской волости 151 ленточку в цветах российского флага и георгиевской ленты, которые были повязаны пока не установленным лицом.
Полиция ищет повязавшего георгиевские ленточки на могильных крестах
Полиция узнала о ленточках, появившихся на кладбище в Яамакюла, в воскресенье поздним вечером. "Вандализм на кладбище и повязывание поддерживающей агрессию символики на чужих могилах является очевидной провокацией и нарушает чувство безопасности людей", - сказал начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант, добавив, что в настоящее время предпринимаются усилия для установления личности правонарушителя и привлечения его к ответственности.
Полиция просит всех, кто располагает дополнительной информацией о случившемся или стал свидетелем подозрительной активности в этом районе, сообщить об этом в полицию по адресу: margus.murdsalu@politsei.ee. По сообщению полиции, военной символике нет места в нашем общественном пространстве и ее демонстрация может быть провокационной и представлять угрозу общественному порядку.
По словам Андреаса Клийманта, полиция каждый день беседует с людьми, которые носят и демонстрируют символику, и решительно реагирует на любую провокацию.