Безработица в Ида-Вирумаа снизилась, но по-прежнему остается самой высокой в ​​Эстонии

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева объяснила, что в первом квартале 2025 года насчитывалось 64 200 безработных, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. «Число безработных увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5300 человек. Уровень безработицы повысился на 8,6%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем годом ранее, и на 1,2 процентных пункта больше, чем в последнем квартале прошлого года», — отметила аналитик.

Вассильева добавила, что уровень безработицы среди мужчин составил 9%, среди женщин — 8,2%. «Среди регионов уровень безработицы снизился только в Ида-Вирумаа, где он составил 12,7%. Несмотря на снижение, уровень безработицы там по-прежнему самый высокий по Эстонии», — уточнила она.

Больше всего увеличилось число людей, которые числятся безработными год и более. В первом квартале их число составило 16 000, т.е. на 3200 человек больше, чем в том же периоде прошлого года. «Число людей, которые числятся безработными менее шести месяцев, составило 38 100 человек, что на 1700 больше, чем годом ранее, и на 4800 человек больше, чем в последнем квартале прошлого года», — пояснила аналитик.