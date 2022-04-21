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Община борется за сохранение Ийзакуской гимназии

Кюлли Крийс
, журналист
Община борется за сохранение Ийзакуской гимназии
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Директор Ярва-Яаниской гимназии Райго Прантс делился с директором Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин опытом, как сделать школу более привлекательной.
Директор Ярва-Яаниской гимназии Райго Прантс делился с директором Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин опытом, как сделать школу более привлекательной. Фото: Annely Oone

Ученики, родители учащихся и выпускники Ийзакуской гимназии, а также члены общины решили на организованном попечительским советом обсуждении, что функционирующую гимназию надо развивать, а не разрушать, и предложили множество идей, как это можно сделать.

В Ярва-Яаниской гимназии урок длится 65 минут. В полдень - перемена такой же продолжительности, когда ученики занимаются деятельностью по интересам, а также успевают поесть. Уроки всегда заканчиваются в три часа, чтобы ученики успевали после занятий пойти в музыкальную школу или местные кружки по интересам.

Физическое воспитание - оно охватывает все связанное с движением - происходит на основе тренировочного плана. Такое же направление намерены внедрить в музыке. В сотрудничестве с музеями и другими институтами памяти часть уроков проходит вне школы, причем там учениками занимаются тамошние гиды, а не учителя. Сотрудничают также с местными предпринимателями.

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