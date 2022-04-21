Ученики, родители учащихся и выпускники Ийзакуской гимназии, а также члены общины решили на организованном попечительским советом обсуждении, что функционирующую гимназию надо развивать, а не разрушать, и предложили множество идей, как это можно сделать.
Для подписчиков
Община борется за сохранение Ийзакуской гимназии
Община борется за сохранение Ийзакуской гимназии
В Ярва-Яаниской гимназии урок длится 65 минут. В полдень - перемена такой же продолжительности, когда ученики занимаются деятельностью по интересам, а также успевают поесть. Уроки всегда заканчиваются в три часа, чтобы ученики успевали после занятий пойти в музыкальную школу или местные кружки по интересам.