В Йыхви поделятся огнем Юрьевой ночи

Каждый год на вершине сторожевой вышки Пайдеского орденского городища зажигают сигнальный огонь, призывая людей по всей стране развести огонь Юрьевой ночи во дворе своего дома и показать, что Эстония живет. Историко-познавательный центр "Wittenstein" в сотрудничестве с мотоклубами организует эстафету сигнального огня по всей Эстонии так, чтобы доставить его в крупнейшие населенные пункты не позднее девяти часов вечера.

В Йыхви огонь должен прибыть между восемью и девятью часами, раздавать его будут до 21.30 у памятника павшим в Освободительной войне. "Таким образом и идавирусцы смогут присоединиться к акции и зажечь во дворе своего дома костер, факел, свечу или иной сигнальный огонь", - сказал художественный руководитель Йыхвиского центра культуры и интересов Кристо Кыргнурм.

Историко-культурный центр "Wittenstein", главный организатор акции, призывает всех присоединяющихся отметиться по адресу jüriöömärgutuled.ee, чтобы вместе отпраздновать свободу Эстонии. Также ждут фотографии и видео.