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В Йыхви поделятся огнем Юрьевой ночи

Северное побережье
В Йыхви поделятся огнем Юрьевой ночи
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Историко-познавательный центр "Wittenstein" приглашает всех жителей Эстонии 22 апреля зажечь огонь Юрьевой ночи и показать, что Эстония живет.
Историко-познавательный центр "Wittenstein" приглашает всех жителей Эстонии 22 апреля зажечь огонь Юрьевой ночи и показать, что Эстония живет. Фото: Erakogu

Вечером 22 апреля из Пайде в Йыхви на мотоциклах доставят сигнальный огонь Юрьевой ночи, и каждый желающий сможет забрать его частичку домой.

Каждый год на вершине сторожевой вышки Пайдеского орденского городища зажигают сигнальный огонь, призывая людей по всей стране развести огонь Юрьевой ночи во дворе своего дома и показать, что Эстония живет. Историко-познавательный центр "Wittenstein" в сотрудничестве с мотоклубами организует эстафету сигнального огня по всей Эстонии так, чтобы доставить его в крупнейшие населенные пункты не позднее девяти часов вечера.

В Йыхви огонь должен прибыть между восемью и девятью часами, раздавать его будут до 21.30 у памятника павшим в Освободительной войне. "Таким образом и идавирусцы смогут присоединиться к акции и зажечь во дворе своего дома костер, факел, свечу или иной сигнальный огонь", - сказал художественный руководитель Йыхвиского центра культуры и интересов Кристо Кыргнурм.

Историко-культурный центр "Wittenstein", главный организатор акции, призывает всех присоединяющихся отметиться по адресу jüriöömärgutuled.ee, чтобы вместе отпраздновать свободу Эстонии. Также ждут фотографии и видео.

Юрьев огонь разводили еще в старину для отпугивания злых сил, а в Юрьеву ночь 1343 года он стал сигналом к началу большого восстания.

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