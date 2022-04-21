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Обжившая люганузескую церковную мызу молодая семья борется за школу

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Обжившая люганузескую церковную мызу молодая семья борется за школу
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Рандо и Кярт на кухне церковной мызы...
Рандо и Кярт на кухне церковной мызы... Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кярт и Рандо Рийвес не хотят мириться с тем, что образовательная жизнь в Люганузе, получившая свое начало там 328 лет назад, может прерваться. Молодая семья во имя сохранения в Люганузе образования готова вместе с общиной и в суд пойти, и учредить частную школу.

- Это факт, что школа пойдет дальше в том или ином виде. Все равно, что бы ни решила волость, - уверены Кярт и Рандо.

Они стояли с плакатами перед Кивиылиской школой искусств - в ней заседало Люганузеское волостное собрание, принявшее решение закрыть из-за нехватки денег Люганузескую школу. В бюджете школы денег хватит в лучшем случае до конца лета. Но это не единственная причина: пять школ - это слишком большое бремя для волости.

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