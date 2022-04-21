Кярт и Рандо Рийвес не хотят мириться с тем, что образовательная жизнь в Люганузе, получившая свое начало там 328 лет назад, может прерваться. Молодая семья во имя сохранения в Люганузе образования готова вместе с общиной и в суд пойти, и учредить частную школу.
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Обжившая люганузескую церковную мызу молодая семья борется за школу
Обжившая люганузескую церковную мызу молодая семья борется за школу
- Это факт, что школа пойдет дальше в том или ином виде. Все равно, что бы ни решила волость, - уверены Кярт и Рандо.
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