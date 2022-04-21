Обжившая люганузескую церковную мызу молодая семья борется за школу

Кярт и Рандо Рийвес не хотят мириться с тем, что образовательная жизнь в Люганузе, получившая свое начало там 328 лет назад, может прерваться. Молодая семья во имя сохранения в Люганузе образования готова вместе с общиной и в суд пойти, и учредить частную школу.