Люганузеское волостное собрание в среду решило закрыть Сондаскую школу с шестью учащимися и Люганузескую школу, где шестьдесят учеников. Против закрытия последней выступали как школьный попечительский совет, так и собиравшаяся днем раньше комиссия волостного собрания по образованию и молодежной работе.
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Завершающийся учебный год станет для Люганузеской школы последним
Завершающийся учебный год станет для Люганузеской школы последним
Председатель комиссии по образованию и молодежной работе Кая Тойкка зачитала перед голосованием решение комиссии не поддерживать подготовленный Люганузеским волостным управлением проект "Реорганизация учреждений образования Люганузеской волости".