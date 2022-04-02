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Завершающийся учебный год станет для Люганузеской школы последним

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Завершающийся учебный год станет для Люганузеской школы последним
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В защиту своей школы вблизи дома выступила перед заседанием волостного собрания и школьный спецпедагог Яана Котова. Она и сама училась в Люганузеской школе, после которой перешла в спортивную гимназию, а затем в американский колледж и десять лет также играла в составе эстонской баскетбольной сборной. "Сельская школа - особенная, ее надо беречь", - находит она.
В защиту своей школы вблизи дома выступила перед заседанием волостного собрания и школьный спецпедагог Яана Котова. Она и сама училась в Люганузеской школе, после которой перешла в спортивную гимназию, а затем в американский колледж и десять лет также играла в составе эстонской баскетбольной сборной. "Сельская школа - особенная, ее надо беречь", - находит она. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание в среду решило закрыть Сондаскую школу с шестью учащимися и Люганузескую школу, где шестьдесят учеников. Против закрытия последней выступали как школьный попечительский совет, так и собиравшаяся днем раньше комиссия волостного собрания по образованию и молодежной работе.

Председатель комиссии по образованию и молодежной работе Кая Тойкка зачитала перед голосованием решение комиссии не поддерживать подготовленный Люганузеским волостным управлением проект "Реорганизация учреждений образования Люганузеской волости".

- Время проектного производства было недостаточным, есть необходимость дополнительно изучить и проанализировать миграцию учащихся и учителей в случае закрытия Люганузеской школы, а также влияние закрытия школы на качество волостного образования. Нет уверенности, что указанные в проекте изменения гарантируют достижение поставленных целей - обеспечить компетентных учителей, опорных специалистов и современную образовательную инфраструктуру всем волостным учащимся и в будущем, - обосновала она решение комиссии.

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