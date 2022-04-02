Завершающийся учебный год станет для Люганузеской школы последним

В защиту своей школы вблизи дома выступила перед заседанием волостного собрания и школьный спецпедагог Яана Котова. Она и сама училась в Люганузеской школе, после которой перешла в спортивную гимназию, а затем в американский колледж и десять лет также играла в составе эстонской баскетбольной сборной. "Сельская школа - особенная, ее надо беречь", - находит она.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik