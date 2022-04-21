Вторжение России в Украину оказало большое давление на глобальное производство продуктов питания и рынок необходимого для этого сырья. Надежность продовольственного снабжения и функционирование цепочек поставок в сегодняшней ситуации являются частью нашей безопасности.
Урмас Круузе: Продовольственная безопасность - наше общее дело
Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности - задача не только наших земледельцев или руководителей государства, в этом отношении многое может сделать и местный потребитель. Это наше общее дело.
Эстония исторически была и останется очень крепкой сельскохозяйственной страной, и в результате хорошей работы наших земледельцев и производителей продуктов самообеспеченность Эстонии в важнейших категориях значительно превосходит потребность внутри страны. Вдобавок хватает и на экспорт и развитие эстонской экономики.
Наше производство молока (около 160%), зерновых культур (230%) и рыбы (400%) существенно превышает потребление внутри страны, в других важных группах продовольствия - например, свинина и говядина, - местные производители покрывают потребность эстоноземельцев в большой мере.
Государство действовало в области продовольственной безопасности еще до войны в Украине. На стадии производства находится Закон о готовности, в котором обеспечение надежности продовольственного снабжения становится одной из жизненно важных услуг наряду с электро- и газоснабжением, услугами связи и банковскими услугами, а наиболее важные участники цепочки поставок питания - поставщиками жизненно важной услуги. Это означает, что продовольственная безопасность станет одним из камней в фундаменте комплексной государственной обороны, и как сами предприниматели, так и государство должны больше прежнего работать над устойчивостью этого сектора. Военная оборона - это важно, но и продовольствие тоже.
Наряду с включением надежности продовольственного снабжения в список жизненно важных услуг важно увеличение государственных запасов, и государство занимается этим не только в контексте запасов продовольствия, а гораздо шире. Уже прошлым летом начал работу Эстонский центр запасов, который управляет созданием и хранением запасов жизненно важных товаров на случай чрезвычайной ситуации и организует их использование.
Нехватки продуктов питания в Эстонии не предвидится, этого правда не стоит бояться. Если вы не можете найти на магазинной полке знакомый и привычный товар, значит, владельцы магазина заменили или вскоре заменят его на равноценный.
"Если в государственную оборону каждый из нас может внести добровольный вклад, вступив, например, в "Кайтселийт", то чтобы поддержать "продовольственный Кайтселийт", надо подходить в магазине только к прилавку с правильными, отечественными продуктами".
Урмас Круузе, министр по делам сельской жизни, Партия реформ
Цены на продукты питания, очевидно, идут вверх, но сегодня никто не может сказать, насколько они вырастут. Цены на факторы производства и энергоносители для земледельцев и производителей продуктов питания выросли, но понятно, что на данный момент речь идет о временном рыночном шоке. Потребуется немного времени, чтобы наработать новые логистические цепочки и чтобы придуманные государствами смягчающие экономические меры возымели действие. Сам я заметил, что в магазине полка с солью, одно время пустовавшая, снова заполнилась.
Скупать крупы и спички в чрезмерном количестве точно не стоит, но имеет смысл внять крестьянской мудрости и создать дома разумный запас продуктов на неделю. "Найскодукайтсе" разработала полезное приложение "Ole valmis!", в котором перечислены необходимые домашние запасы на семь дней. Эта тема получила столь нужное освещение еще до войны в Украине, и в сложившейся ситуации стоит снова задуматься, как обеспечить продовольственные потребности семьи, если, к примеру, несколько дней не будет электричества. К сожалению, это порой случается также во время сильных ветров и бурь.
Меры помощи для облегчения положения производителей продуктов питания рассматриваются и на уровне Европейского союза. Недавно Европейская комиссия представила пакет помощи, который поможет справиться с последствиями быстрого роста цен. Размер пакета помощи для Эстонии - 2,5 миллиона, к чему государство имеет возможность добавить в два раза большую сумму. Это позволит странам ЕС поддержать наиболее затронутые сектора. Добавятся и другие возможности поддержки.
Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Эстонии играет и сам потребитель. К примеру, сознательный потребитель отдает предпочтение качественной эстонской свинине и тем самым поддерживает производственный сектор, пострадавший из-за распространения африканской чумы свиней и коронавирусного кризиса. Поддерживая отечественное производство, мы сможем укрепить и те сектора, где наш уровень самообеспечения в настоящий момент еще не достигает 100%. Если в государственную оборону каждый из нас может внести добровольный вклад, вступив, например, в "Кайтселийт", то чтобы поддержать "продовольственный Кайтселийт", надо подходить в магазине только к прилавку с правильными, отечественными продуктами.
Каждый из нас может нести ответственность за нашу продовольственную безопасность несколькими способами. Если есть земля или возможности разбить грядку в городских условиях, то там можно выращивать личный запас овощей. Еда в магазинах не кончится, но те, кто сам приложил руку, выращивал, собирал и заготавливал, смогут чувствовать себя еще более уверенно.
Думая о продовольственной безопасности, мы должны думать не только о войне, но об устойчивости и окружающей среде также в будущем. Не только о грядущем лете или следующей зиме, но о том, как прокормятся следующие поколения.