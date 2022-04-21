Урмас Круузе: Продовольственная безопасность - наше общее дело

Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности - задача не только наших земледельцев или руководителей государства, в этом отношении многое может сделать и местный потребитель. Это наше общее дело.

Эстония исторически была и останется очень крепкой сельскохозяйственной страной, и в результате хорошей работы наших земледельцев и производителей продуктов самообеспеченность Эстонии в важнейших категориях значительно превосходит потребность внутри страны. Вдобавок хватает и на экспорт и развитие эстонской экономики.

Наше производство молока (около 160%), зерновых культур (230%) и рыбы (400%) существенно превышает потребление внутри страны, в других важных группах продовольствия - например, свинина и говядина, - местные производители покрывают потребность эстоноземельцев в большой мере.

Государство действовало в области продовольственной безопасности еще до войны в Украине. На стадии производства находится Закон о готовности, в котором обеспечение надежности продовольственного снабжения становится одной из жизненно важных услуг наряду с электро- и газоснабжением, услугами связи и банковскими услугами, а наиболее важные участники цепочки поставок питания - поставщиками жизненно важной услуги. Это означает, что продовольственная безопасность станет одним из камней в фундаменте комплексной государственной обороны, и как сами предприниматели, так и государство должны больше прежнего работать над устойчивостью этого сектора. Военная оборона - это важно, но и продовольствие тоже.

Наряду с включением надежности продовольственного снабжения в список жизненно важных услуг важно увеличение государственных запасов, и государство занимается этим не только в контексте запасов продовольствия, а гораздо шире. Уже прошлым летом начал работу Эстонский центр запасов, который управляет созданием и хранением запасов жизненно важных товаров на случай чрезвычайной ситуации и организует их использование.

Нехватки продуктов питания в Эстонии не предвидится, этого правда не стоит бояться. Если вы не можете найти на магазинной полке знакомый и привычный товар, значит, владельцы магазина заменили или вскоре заменят его на равноценный.

"Если в государственную оборону каждый из нас может внести добровольный вклад, вступив, например, в "Кайтселийт", то чтобы поддержать "продовольственный Кайтселийт", надо подходить в магазине только к прилавку с правильными, отечественными продуктами". Урмас Круузе, министр по делам сельской жизни, Партия реформ

Цены на продукты питания, очевидно, идут вверх, но сегодня никто не может сказать, насколько они вырастут. Цены на факторы производства и энергоносители для земледельцев и производителей продуктов питания выросли, но понятно, что на данный момент речь идет о временном рыночном шоке. Потребуется немного времени, чтобы наработать новые логистические цепочки и чтобы придуманные государствами смягчающие экономические меры возымели действие. Сам я заметил, что в магазине полка с солью, одно время пустовавшая, снова заполнилась.