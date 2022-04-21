Поставленный Неэме Кунингасом "Вирумааский декамерон" покажут в шахтном музее

В постановке заняты десять гимназистов, у которых предметом по выбору несколько лет было постановочное искусство, которое преподает в Кохтла-Ярвеской гимназии известный и признанный эстонский режиссер Неэме Кунингас. "Вирумааский декамерон" - это их дипломный спектакль перед окончанием гимназии.

Эта оригинальная постановка, делающая ссылку на "Декамерон", написанный в 14-м веке Джованни Боккаччо и ставший одним из основополагающих текстов в истории европейской литературы, уводит публику посредством жизни молодежи в интересное путешествие как на земле, так и под землей. "Десять отчаянных гимназистов бегут от своих проблем, страхов и пороков. Неожиданная, чудная и фантастическая дорога приводит их в странное место, где меняется их жизнь. Это история о поиске себя, сомнениях, честности и смелости", - написано в анонсе спектакля.

Неэме говорил в интервью, данном в начале этого года "Северному побережью", что изучение постановочных искусств дает гимназистам смелость выступать и умение выразить себя, учит их владеть языком, осмысливать слово и выражать свою мысль словами. "Все эти качества не обязательно рассматриваются на академических уроках. Но почти в каждой области на пользу, если ты обладаешь смелостью что-то представить и выступить, продать свои мысли, изделия или услуги, - сказал он. - Вся жизнь - театр, и все мы в нем актеры, и каждую минуту играем какую-то роль".

В постановке играют Елизавета Кондранина, Анита Лупина, Анастасия Зиновьева, Яне-Ли Рохи, Вера Палашкова, Ирина Бруско, Кермо Винклер, Регина Эльмурзаева, Паула Ласс и Пипи Трийну Ныммисте.