Полиция запретит общественные собрания с враждебной символикой

Полиция запретит общественные собрания, связанные с празднованием 9 мая, и использование на них военной символики, чтобы избежать провокаций. Запрещены, к примеру, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и форменная одежда.

По сообщению полиции, почитание памяти павших во Второй мировой войне не запрещено, но его нельзя использовать для подстрекательства к насилию и розни между людьми.

Что разрешено 9 мая, а что нет Эстонская полиция не запрещает чтить память погибших. Люди смогут прийти на кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших.

Почитание памяти должно происходить достойно: его нельзя использовать для оправдания или подстрекательства к вражде и насилию в отношении других народов или людей, то есть чтить память надо без флагов и лент.

Полиция призывает не носить символы, которые могут задеть других людей: не использовать флаги СССР и России, военную символику, форменную одежду и символику с буквой Z.

Полиция призывает не посещать связанные с 9 мая собрания, целью которых является создание провокаций.

Если вы заметили символику, поддерживающую агрессию, следует сообщить об этом. Департамент полиции и погранохраны

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что 9 мая этого года и впредь почитание памяти погибших во Второй мировой войне должно происходить иначе, чем в предыдущие годы. "Эстонское государство до сих пор толерантно относилось к мероприятиям на 9 мая, но действия России в Украине исключают проведение в Эстонии общественных собраний, на которых выражается поддержка стране-агрессору и демонстрируется военная символика", - сказал он.

Эльмар Вахер добавил, что в этот день полиция усилит свое присутствие на улицах. "Будем убирать символы, реагировать на нарушения и при необходимости задерживать нарушителей, которые разжигают рознь или ведут себя опасно", - сказал он.

Запрет действует до 10 мая, но при необходимости будет продлен, поскольку демонстрация враждебной символики в общественном пространстве Эстонии неприемлема и в иное время.

- Полиция обращает внимание на использование такой символики. На основании зарегистрированных случаев можем сказать, что она используется с целью провокации. Сейчас полицейские беседуют с человеком, который носит символ, и просят убрать его, но с приближением 9 мая мы готовы реагировать на использование враждебной символики более решительно и возбуждать производство по этому факту, - сказал руководитель полиции Эльмар Вахер.