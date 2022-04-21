Ида-Вирумаа был одним из немногих уездов Эстонии, где в прошлом году волки не зарезали ни одной овцы.
В прошлом году в Ида-Вирумаа волки не загрызли ни одной овцы
Эстонские овцеводы подали ходатайство о компенсации за 496 овец, загрызенных волками в прошлом году. Больше всего овец - 127 - погибло от зубов волка в Рапламаа. Ни одного ходатайства о компенсации не было подано в Ида-Вирумаа, Хийумаа и Сааремаа. Вдобавок к овцам в прошлом году жертвой волка в Эстонии пали еще как минимум 22 теленка, четыре козы, три собаки и один пони.
Хотя Ида-Вирумаа известен многочисленной популяцией медведей, в прошлом году они причинили местным пчеловодам мало ущерба. Если по всей Эстонии Департамент окружающей среды зарегистрировал 774 случая разорения улья медведем, то в Ида-Вирумаа - лишь шесть.
Департамент окружающей среды констатировал, что если число случаев ущерба, причиненного волками, уменьшилось, то случаи разорения ульев участились. Причины - рост численности как медведей, так и пчеловодов, а также осведомленность пчеловодов о возможности компенсации ущерба от хищников.
В части случаев ущерба от хищников, о которых государству сообщили в прошлом году, Департамент окружающей среды выплатит компенсацию на общую сумму не менее 302025 евро, из них 222717 евро выплатят в счет возмещения ущерба, причиненного в прошлом году медведями, и 79212 евро - за ущерб от волков.