В прошлом году в Ида-Вирумаа волки не загрызли ни одной овцы

Эстонские овцеводы подали ходатайство о компенсации за 496 овец, загрызенных волками в прошлом году. Больше всего овец - 127 - погибло от зубов волка в Рапламаа. Ни одного ходатайства о компенсации не было подано в Ида-Вирумаа, Хийумаа и Сааремаа. Вдобавок к овцам в прошлом году жертвой волка в Эстонии пали еще как минимум 22 теленка, четыре козы, три собаки и один пони.

Хотя Ида-Вирумаа известен многочисленной популяцией медведей, в прошлом году они причинили местным пчеловодам мало ущерба. Если по всей Эстонии Департамент окружающей среды зарегистрировал 774 случая разорения улья медведем, то в Ида-Вирумаа - лишь шесть.

Департамент окружающей среды констатировал, что если число случаев ущерба, причиненного волками, уменьшилось, то случаи разорения ульев участились. Причины - рост численности как медведей, так и пчеловодов, а также осведомленность пчеловодов о возможности компенсации ущерба от хищников.