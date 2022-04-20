На северном побережье Чудского озера планируют построить спа-отель

"Самая большая ценность этого спа - местоположение и природа, в которую свой скромный вклад вносят архитектура и ландшафтная архитектура", - описали авторы победившей работы "Kaheksa", задачей которых было разместить будущий комплекс отеля в значительной мере на территории бывшей базы отдыха силламяэского завода.

- Решение совместной команды архитекторов "Kuu", ландшафтных архитекторов "Kino" и архитекторов внутренних помещений "Pink" не только учло красоту окружающей природы и причудских лесов, но и дало очень точные инструкции о том, как разместить здание в окружающей природе, чтобы комплекс спа обеспечил посетителям совершенно самобытное и очень натуральное впечатление, - прокомментировал проводивший конкурс архитектор Тийт Сильд.