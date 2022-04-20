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На северном побережье Чудского озера планируют построить спа-отель

Сирле Соммер-Калда
На северном побережье Чудского озера планируют построить спа-отель
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Võidutöö "Kaheksa"
Võidutöö "Kaheksa" Фото: KUU arhitektid, KINO maastikuarhitektid ja PINK sisearhitektid

Спа-отель в Уускюла, который предлагал бы банные и водные удовольствия, уход и возможности для занятий спортом, круглый год привлекал бы туристов на северное побережье Чудского озера. Облик будущего гостиничного комплекса определился в ходе архитектурного конкурса.

"Самая большая ценность этого спа - местоположение и природа, в которую свой скромный вклад вносят архитектура и ландшафтная архитектура", - описали авторы победившей работы "Kaheksa", задачей которых было разместить будущий комплекс отеля в значительной мере на территории бывшей базы отдыха силламяэского завода.

- Решение совместной команды архитекторов "Kuu", ландшафтных архитекторов "Kino" и архитекторов внутренних помещений "Pink" не только учло красоту окружающей природы и причудских лесов, но и дало очень точные инструкции о том, как разместить здание в окружающей природе, чтобы комплекс спа обеспечил посетителям совершенно самобытное и очень натуральное впечатление, - прокомментировал проводивший конкурс архитектор Тийт Сильд. 

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