Нарвская оппозиция заявила о недоверии мэру Катри Райк

Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк было представлено перед началом заседания Нарвского горсобрания 21 апреля.

По словам представителя объединенной оппозиции - депутата Алексея Мяги из фракции "Narva Heaks", Райк якобы неоднократно превышала свои полномочия при организации работы и заседаний Нарвской горуправы.

О недоверии мэру заявлено на фоне обсуждаемого недоверия председателю Нарвского горсобрания Владимиру Жаворонкову. Жаворонков является правой рукой Райк и ее надежным соратником в депутатском корпусе.

По итогу голосования 21 апреля, недоверие Владимиру Жаворонкову не набрало достаточно сторонников: только 13 голосов из всего 31-го в Нарвском горсобрании. Жаворонков, таким образом, остался во главе депутатского корпуса.

Аналогично не нашло большой поддержки заявление о недоверии заместителю председателя Нарвского горсобрания Наталии Умаровой.

В случае сохранения такой же численности оппозиции, заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк тоже не получит достаточной поддержки при голосовании через неделю.