Оппозиция Нарвского горсобрания в числе 13-ти депутатов созывает 28 апреля общее внеочередное заседание горсобрания для голосования по заявлению о недоверии мэру Нарвы Катри Райк.
Нарвская оппозиция заявила о недоверии мэру Катри Райк
Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк было представлено перед началом заседания Нарвского горсобрания 21 апреля.
По словам представителя объединенной оппозиции - депутата Алексея Мяги из фракции "Narva Heaks", Райк якобы неоднократно превышала свои полномочия при организации работы и заседаний Нарвской горуправы.
О недоверии мэру заявлено на фоне обсуждаемого недоверия председателю Нарвского горсобрания Владимиру Жаворонкову. Жаворонков является правой рукой Райк и ее надежным соратником в депутатском корпусе.
По итогу голосования 21 апреля, недоверие Владимиру Жаворонкову не набрало достаточно сторонников: только 13 голосов из всего 31-го в Нарвском горсобрании. Жаворонков, таким образом, остался во главе депутатского корпуса.
Аналогично не нашло большой поддержки заявление о недоверии заместителю председателя Нарвского горсобрания Наталии Умаровой.
В случае сохранения такой же численности оппозиции, заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк тоже не получит достаточной поддержки при голосовании через неделю.
Правящую коалицию Нарвского горсобрания сегодня составляют фракция поддержки мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (15 человек) и депутаты от "Eesti 200" (2). В оппозиции им фракции "Kesk" (6) и "Narva Heaks" (7). Еще есть один внефракционный депутат.