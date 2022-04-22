В центре Йыхви началось строительство большой игровой площадки

Сооружение новой игровой площадки началось с демонтажа старой, построенной на этом месте 15 лет назад. Новая площадка появится на месте игровой площадки возле церкви святого Михаила и займет участок площадью почти 0,6 гектара, доходящий до улицы Вески. Площадка предназначена как для малышей, так и для взрослых, спроектированы четыре зоны для посетителей разного возраста.