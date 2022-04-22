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В центре Йыхви началось строительство большой игровой площадки

Эрик Гамзеев
, журналист
В центре Йыхви началось строительство большой игровой площадки
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Строительство новой игровой площадки в Йыхви началось в среду с демонтажа старой.
Строительство новой игровой площадки в Йыхви началось в среду с демонтажа старой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В центре города Йыхви началось строительство новой игровой площадки стоимостью около 185000 евро, работы должны завершиться к Яанову дню.

Сооружение новой игровой площадки началось с демонтажа старой, построенной на этом месте 15 лет назад. Новая площадка появится на месте игровой площадки возле церкви святого Михаила и займет участок площадью почти 0,6 гектара, доходящий до улицы Вески. Площадка предназначена как для малышей, так и для взрослых, спроектированы четыре зоны для посетителей разного возраста.

По словам специалиста по хозяйственным вопросам Йыхвиского волостного управления Айво Тамма, от старой, изношенной площадки ничего не останется - снимут как мягкие резиновые маты, так и аттракционы. Часть из них некоторые квартирные товарищества хотят установить у себя во дворе.

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