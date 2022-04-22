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Дни специальности Вирумааского колледжа популяризуют техническое образование

Северное побережье
Дни специальности Вирумааского колледжа популяризуют техническое образование
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На Дне инженерии надо было собрать солнечную батарею и объяснить принцип ее работы.
На Дне инженерии надо было собрать солнечную батарею и объяснить принцип ее работы. Фото: Dmitri Matvejev

На Днях химии, инженерии и информатики Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета свои знания проверили около 200 гимназистов, учащихся профшколы и студентов.

Темой Дня информатики, который состоялся в четверг, был искусственный интеллект. Участие приняли 13 команд из уездных школ, в общем 70 человек, которые состязались в викторине и решении практических заданий. Например, надо было при помощи программного обеспечения распознать и протестировать объекты с помощью модели искусственного интеллекта.

День информатики был третьим по счету днем специальности, организованным колледжем в начале этой весны с целью популяризации технического образования. На Дне химии, темой которого была вода, после викторины проводили опыты по изготовлению физиологического раствора, определяли плотность раствора и готовили цветовую школу. На Дне инженерии требовалось знать основные понятия зеленого поворота, чтобы разгадать тематический кроссворд, и собрать солнечную батарею.

Во всех днях специальности наряду с командами колледжа участвовали Ида-Вирумааский центр профессионального образования, Силламяэская, Йыхвиская и Кохтла-Ярвеская гимназии. Дважды состязалась Ийзакуская гимназия, по одному разу - Тойлаская гимназия, Кивиылиская 1-я средняя школа и Нарвский языковой лицей.

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