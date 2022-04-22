Дни специальности Вирумааского колледжа популяризуют техническое образование

Темой Дня информатики, который состоялся в четверг, был искусственный интеллект. Участие приняли 13 команд из уездных школ, в общем 70 человек, которые состязались в викторине и решении практических заданий. Например, надо было при помощи программного обеспечения распознать и протестировать объекты с помощью модели искусственного интеллекта.

День информатики был третьим по счету днем специальности, организованным колледжем в начале этой весны с целью популяризации технического образования. На Дне химии, темой которого была вода, после викторины проводили опыты по изготовлению физиологического раствора, определяли плотность раствора и готовили цветовую школу. На Дне инженерии требовалось знать основные понятия зеленого поворота, чтобы разгадать тематический кроссворд, и собрать солнечную батарею.