Ученическая фирма Йыхвиской основной школы "Suure Sõbra Abi" заняла второе место на общереспубликанском конкурсе мини-фирм среди 7-9-х классов.
Йыхвиская основная школа завоевала второе место на конкурсе эстонских ученических фирм
Фирма Йыхвиской основной школы также удостоилась специальной премии за находчивое решение проблемы.
Мини-фирма "Suure Sõbra Abi" предлагает учащимся первой школьной ступени в Ида-Вирумаа услугу помощи в обучении чтению на эстонском языке. В течение одной сессии продолжительностью 20-30 минут вместе с детьми читают их любимые книги или обязательную литературу. Своей деятельностью фирма внушает русскоязычным детям смелость общаться на эстонском языке и быть открытыми эстоноязычному культурному пространству.
В мини-фирму "Suure Sõbra Abi" входят учащиеся 8-го класса Йыхвиской основной школы Алин Хиндреус, Дарья Никитина, Мариель Паас и Миртель Кыуэ Гамзеев. Руководитель - Каролин Луйк.
Первое место заняла мини-фирма "Taskus" образовательного центра "Pernova", которая использует карманы, оставшиеся от переработанных материалов, и производит из них различные элементы дизайна - например, сумки-карманы, поясные карманы, а также карманы, которые крепятся и клеятся к одежде и сумкам.
Предварительный тур конкурса на лучшую мини-фирму, в котором нужно было представить письменный отчет и обзор доходов и расходов, прошли десять лучших ученических фирм. На финале, состоявшемся в среду в Таллиннском центре карьеры, фирмы выступали перед публикой и жюри и представляли на ярмарке свои изделия и услуги посетителям.
Конкурс организовало ЦУ "Junior Achievement". Исполнительный директор ЦУ в Эстонии Керсти Лоор отметила, что творчество и идеи юных школьников по-прежнему можно охарактеризовать словами "ручная работа" и "переработка", но в первую десятку попали также социальные услуги с большой дополнительной ценностью, например, обучение чтению на эстонском языке для детей Ида-Вирумаа и услуга передержки и выгула домашних животных в Таллинне.