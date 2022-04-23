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Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Веронику Широкову

Ирина Кивисельг
, журналист
Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Веронику Широкову
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Для Вероники Широковой титул "Мама года" стал большим приятным сюрпризом.
Для Вероники Широковой титул "Мама года" стал большим приятным сюрпризом. Фото: Erakogu

Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве подвела итоги конкурса "Мама года города Кохтла-Ярве - 2021". Победителем стала мама двух дочерей, преподаватель Вирумааского колледжа TalTech Вероника Широкова.

Председатель социальной комиссии горсобрания Антон Диев сообщил, что на конкурс поступило два предложения, после обсуждения кандидатур большинством голосов почетный титул решили присвоить Веронике Широковой.

Ходатайство в комиссию представил коллектив детсада "Пяэзуке", рассказав о том, что Вероника - мать девочек-близняшек. Учителя характеризуют кандидата: "...Она вежливая, активная, заботливая, обязательная и творческая. Всегда находит время для своих быстрых и активных детей, участвует в жизни детского сада от организации любой задачи до участия в конкурсах и мероприятиях. Является активным коммуникатором и обсуждает, как можно изменить ситуацию к лучшему. Несмотря на плотный график, всегда находит время для того, чтобы дети были здоровы, развивались и расширяли кругозор, посещая городские детские мероприятия, а также занимались хобби. Не забывает о своем профессиональном развитии в педагогической сфере, посещая курсы повышения квалификации...".

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