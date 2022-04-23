Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве подвела итоги конкурса "Мама года города Кохтла-Ярве - 2021". Победителем стала мама двух дочерей, преподаватель Вирумааского колледжа TalTech Вероника Широкова.
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Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Веронику Широкову
Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Веронику Широкову
Председатель социальной комиссии горсобрания Антон Диев сообщил, что на конкурс поступило два предложения, после обсуждения кандидатур большинством голосов почетный титул решили присвоить Веронике Широковой.