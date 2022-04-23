Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Веронику Широкову

Ходатайство в комиссию представил коллектив детсада "Пяэзуке", рассказав о том, что Вероника - мать девочек-близняшек. Учителя характеризуют кандидата: "...Она вежливая, активная, заботливая, обязательная и творческая. Всегда находит время для своих быстрых и активных детей, участвует в жизни детского сада от организации любой задачи до участия в конкурсах и мероприятиях. Является активным коммуникатором и обсуждает, как можно изменить ситуацию к лучшему. Несмотря на плотный график, всегда находит время для того, чтобы дети были здоровы, развивались и расширяли кругозор, посещая городские детские мероприятия, а также занимались хобби. Не забывает о своем профессиональном развитии в педагогической сфере, посещая курсы повышения квалификации...".