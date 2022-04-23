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На юбилейном фестивале "Латерна магика" покажут много мультфильмов

Ирина Кивисельг
На юбилейном фестивале "Латерна магика" покажут много мультфильмов
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Мультфильм "Это все мое", созданный в студии "Первый кадр" Йыхвиского центра культуры и интересов, был призером прошлогоднего фестиваля "Латерна магика" и победил в подобном конкурсе в Литве.
Мультфильм "Это все мое", созданный в студии "Первый кадр" Йыхвиского центра культуры и интересов, был призером прошлогоднего фестиваля "Латерна магика" и победил в подобном конкурсе в Литве. Фото: Частный архив

Демонстрация любительских фильмов, поступивших на конкурс "Латерна магика", который уже в 15-й раз проводит Йыхвиский центр культуры и интересов, состоится в кинотеатре "Амадеус" 30 апреля. Заявлено более 50 работ, но прием продолжается.

Устроители фестиваля, присоединившись к антивоенным санкциям, отказались принимать работы российских и белорусских кинолюбителей, тем не менее юбилейный фестиваль не потеряет статус международного благодаря участникам из Литвы.

По словам координатора "Латерны" Анны Маскаевой, постарались эстоноземельцы - в этом году много кинолент из разных городов страны, как от постоянных участников, так и от новичков. Конкуренция ожидается во всех семи номинациях, но впервые особенно много мультфильмов - уже более двадцати, констатирует она.

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