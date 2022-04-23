Демонстрация любительских фильмов, поступивших на конкурс "Латерна магика", который уже в 15-й раз проводит Йыхвиский центр культуры и интересов, состоится в кинотеатре "Амадеус" 30 апреля. Заявлено более 50 работ, но прием продолжается.
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На юбилейном фестивале "Латерна магика" покажут много мультфильмов
На юбилейном фестивале "Латерна магика" покажут много мультфильмов
Устроители фестиваля, присоединившись к антивоенным санкциям, отказались принимать работы российских и белорусских кинолюбителей, тем не менее юбилейный фестиваль не потеряет статус международного благодаря участникам из Литвы.