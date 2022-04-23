На юбилейном фестивале "Латерна магика" покажут много мультфильмов

Устроители фестиваля, присоединившись к антивоенным санкциям, отказались принимать работы российских и белорусских кинолюбителей, тем не менее юбилейный фестиваль не потеряет статус международного благодаря участникам из Литвы.

По словам координатора "Латерны" Анны Маскаевой, постарались эстоноземельцы - в этом году много кинолент из разных городов страны, как от постоянных участников, так и от новичков. Конкуренция ожидается во всех семи номинациях, но впервые особенно много мультфильмов - уже более двадцати, констатирует она.