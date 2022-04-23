Анвар Самост: Финляндия и Швеция в НАТО - безопасность Эстонии кардинально усилится

В обеих странах общественное мнение развернулось в течение нескольких недель после 24 февраля, и вместе с ним смогла развернуться политика. По всей вероятности, уже в конце июня на саммите НАТО в Мадриде два северных соседа Эстонии смогут подать заявки на членство, за чем последует более быстрое, чем обычно, получение согласия от нынешних стран-членов альянса.

Швеция, и в особенности Финляндия, по сравнению со многими уже входящими в НАТО странами Западной Европы очень хорошо подготовили свою оборону как в плане организации, так и вооружения. Им действительно не нужно второпях заделывать какие-то значительные бреши в обороноспособности, и при принятии этих стран НАТО не делает уступок, связанных с войной в Украине.

После начала Россией войны против Украины в Финляндии и Швеции переломился общественный консенсус, сохранявшийся десятилетиями или даже дольше, который имел разные исторические корни, но изменения которого еще в прошлом году никто бы не предсказал. Поворот во внутренней политике этих стран на самом деле стоит считать более значительным, чем исторический поворот, или Zeitenwende, как называют речь канцлера Германии Олафа Шольца перед бундестагом при объявлении изменений в энергетической, оборонной и внешней политике 27 февраля.

Швеция и Финляндия в меньшей степени сформулировали свой исторический политический поворот, и премьер-министры этих стран, по местной традиции, выражались менее определенно, но, в отличие от Германии, их действия были более конкретными и быстрыми.

"После начала Россией войны против Украины в Финляндии и Швеции переломился общественный консенсус, сохранявшийся десятилетиями или даже дольше, который имел разные исторические корни, но изменения которого еще в прошлом году никто бы не предсказал". Анвар Самост, журналист

С точки зрения Эстонии, Латвии и Литвы это самое большое изменение в политике в области безопасности после прибытия солдат и танков союзников НАТО в Эстонию в 2014 году. Можно даже сказать, что это самый большой прогресс в защите региона от России после вступления в НАТО самих стран Балтии в 2004 году.

Чтобы это понять, нужно посмотреть на карту стран, расположенных на берегах Балтийского моря. Как правило, в центре такой карты, на которой умещаются Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Финляндия и западная часть России, находится Калининградская область, бывшая Восточная Пруссия. На узкой приморской территории между Литвой и Польшей, отвоеванной у Германии во Второй мировой войне, последние 70 лет плотно размещались силы и вооружения российской армии и флота. Близ города Сувалки Калининградскую область отделяет от фактически оккупированной на данный момент Беларуси примерно 50 километров, в северном и южном направлении там проходят два шоссе, соединяющие страны Балтии с Польшей.

Все сценарии возможного нападения России на страны Балтии рассматривают занятие в первую очередь именно Сувалкского коридора с целью перерезать снабжение Литвы, Латвии и Эстонии по суше. С помощью расположенных в Калининграде систем противовоздушной обороны Россия одновременно смогла бы накрыть, так сказать, запрещающим куполом большую часть воздушного пространства Балтийского моря. Страны Балтии в такой войне оказались бы островом с небольшой стратегической глубиной, длинной сухопутной границей с Россией и морем за спиной. Некоторые эксперты по военному делу прямо говорили, что если Эстония, Латвия и Литва будут отрезаны от Польши, а следовательно, от западной Европы, то защитить их в случае атаки превосходящих сил противника будет невозможно.

С точки зрения России и, несомненно, в планах ее военных штабов одним из вопросов до сих пор были действия Финляндии и Швеции в случае начала войны против стран Балтии. Остались бы они в стороне? Заявления финских политиков давали основания это предполагать. Остались бы они пассивными и в случае, если бы Кремль решил добавить к Калининграду присутствие на Балтийском море и захватить Готланд или Аландские острова? В свете совместных учений с НАТО в последние восемь лет ответ на этот вопрос - скорее нет.

Разумеется, можно предполагать, что Калининградская область будет и целью первого ответного удара НАТО в случае любого нападения со стороны России на НАТО. Эти планы никогда не обнародовались.