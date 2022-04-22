Автор известного макета Старой Нарвы уволен и больше не будет им заниматься. Макет снова переедет

Мастер потерял интерес

Если прославился Шанцын своей большой картонной Старой Нарвой, то несколько последних лет у него в работе макет довоенного Кренгольмского района. Точнее, он был в работе, так как буквально на этой неделе все готовые и неготовые объекты переданы Нарвскому музею по описи. "Когда упакуют в коробки, тогда это уже всё - это как человека в гроб положили", - огорчен Шанцын.

- Я делал его на зарплату в музее - и это их собственность, - пояснил он.

С мая становящийся безработным Федор Шанцын потихоньку подыскивает другую работу. До пенсии ему три с половиной года.

Интерес к его опыту макетирования старинных домов и церквей уже проявили люди из Пярну.

Мэр Нарвы Катри Райк в ответе на депутатский запрос из горсобрания насчет ныне происходящего с Шанцыным ответила, ссылаясь на слова музейного директора, что музей готов впредь привлекать мастера к продолжению работы над макетом на основании договора подряда.

Сам Шанцын сказал "Северному побережью", что не собирается больше иметь дел с ними.

- Даже уже больше не хочется макет делать, - признался он. - Стану, как говорится, свободным художником.

Федор Шанцын на фоне создаваемого им макета старой Нарвы, когда тот еще размещался в Нарвской ратуше. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Удар по имиджу Нарвы

Член Нарвского горсобрания Алексей Мяги, изучающий проблематику вокруг макета Старой Нарвы и его автора, подтвердил, что сложности вызваны расходами на макетную выставку в помещениях бывшей мебельной фабрики и на зарплату мастера.

По словам Мяги, он настаивал, чтобы администрация музея или власти города для сокращения расходов на макет переговорили с владельцем бывшей мебельной фабрики - предпринимателем Александром Брокком. Или чтобы поговорили с Шанцыным об уменьшении зарплаты. Или чтобы Нарва выделила музею немного денег на это. Однако никто, как констатировал депутат, не проявил заинтересованности - а решили просто работника уволить и выставку с макетом закрыть.

Алексей Мяги. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

- В бюджете музея по статье макета минус, но страдает Шанцын. С ним поступают позорно, об него вытирают ноги. Человек в результате теряет интерес к своей работе, - высказался Мяги.

Он уверен, что эта история - имиджевый удар по Нарве, учитывая, что макет широко известен в Эстонии и даже за границей. Мастер Шанцын был в 2015 году награжден орденом Белой звезды, он также имеет нарвскую городскую почетную награду и медаль за заслуги от Эстонского общества охраны памятников старины.