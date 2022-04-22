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Автор известного макета Старой Нарвы уволен и больше не будет им заниматься. Макет снова переедет

Илья Смирнов
Автор известного макета Старой Нарвы уволен и больше не будет им заниматься. Макет снова переедет
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Мастер картонного макета Старой Нарвы Федор Шанцын получил извещение об увольнении.
Мастер картонного макета Старой Нарвы Федор Шанцын получил извещение об увольнении. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвский музей увольняет изготовителя макета Старой Нарвы Федора Шанцына, так как оплачивать работу мастера музею не по силам. Сам картонный город в привычном виде будет экспонироваться для желающих только до конца года.

Мастер-изготовитель знаменитого картонного макета Старой Нарвы в масштабе 1:100 Федор Шанцын получил извещение об увольнении - и дорабатывает последние дни до мая.

- Условия трудового договора, заключенного с мастером, к сожалению, не соответствуют реальным возможностям музея, поэтому пришлось принять непростое решение о сокращении этой ставки, - прокомментировала Мария Сморжевских-Смирнова, директор Нарвского музея.

Шанцын макетировал утраченную довоенную Нарву с 1995 года. "Северное побережье" много рассказывало об этой интересной и кропотливой работе мастера, получившей популярность и признание. В последние несколько лет много писалось про то, что для разросшегося в размерах макета Нарве не найти подходящего места, и за дело взялся Нарвский музей.

"Макет у меня отобрали"

Макетных дел мастер Федор Шанцын, с 2019 года в штате музея работавший над картонными макетами Старой Нарвы и Кренгольмского района, говорит сегодня о своем увольнении так: "Когда ты еще два года тому назад знал, что к этому придет, тогда ты принимаешь эту весть очень спокойно".

- Как я и предвидел, макет у меня отобрали, меня самого задобрили и потом уволили, а макет-то в собственности у них остался. Молодцы! - саркастически описал Шанцын цепочку событий.

Шанцын уверен, что он просто не пришелся ко двору, когда чуть более года назад сменился директор музея.

Также мастер рассказал, что еще раньше ему кто-то сказал: "Не было Федора - не было и проблемы, появился Федор - появилась и проблема". Это было якобы сказано, когда власти Нарвы упорно пытались решить, что делать с полюбившейся людям картонной Нарвой, которой больше не оставалось места в ратуше - и надо было огромный макет где-то разместить.

Макет Старой Нарвы в 2019 году переехал из Нарвской ратуши сперва в коробках на склад, затем был передан Нарвскому музею и с лета 2020 года экспонировался как часть большой выставки в специально арендованном помещении бывшей мебельной фабрики по ул. А.-А. Тиймана, 1. На этом месте он пробудет до конца 2022 года, а потом переедет в Нарвский замок, о чем сообщила директор музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Невыгодная для музея выставка

Макет старой Нарвы, расположившийся в помещениях бывшей мебельной фабрики.
Макет старой Нарвы, расположившийся в помещениях бывшей мебельной фабрики. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv
  • Экспозиция "Старая. Новая. Нарва. 1684/1984…2034" с макетом Старой Нарвы и мастерской Федора Шанцына расположена с лета 2020 года в арендованных Нарвским музеем помещениях бывшей мебельной фабрики. Ул. А.-А. Тиймана, 1 - это далекий от исторического центра район Нарвы.
  • Предприниматель-промышленник Александр Брокк сдает помещения Нарвскому музею на условиях с нулевой арендной платой и оплатой только коммунальных услуг.
  • С ноября 2021 года выставка принимает гостей по предзаказу, а регулярные экскурсии проводятся по субботам.
  • За весь 2021 год выставку с макетом посетили 1100 человек, из которых приблизительно четверть - по приглашениям, то есть бесплатно. В некоторые месяцы не было буквально ни одного посетителя. За тот год хозяйственные расходы музея на эту выставку составили 17,4 тысячи, плюс свыше 14 тысяч - зарплатный фонд.
  • С началом 2022 года те же тенденции сохранились.

Мастер потерял интерес

Если прославился Шанцын своей большой картонной Старой Нарвой, то несколько последних лет у него в работе макет довоенного Кренгольмского района. Точнее, он был в работе, так как буквально на этой неделе все готовые и неготовые объекты переданы Нарвскому музею по описи. "Когда упакуют в коробки, тогда это уже всё - это как человека в гроб положили", - огорчен Шанцын.

- Я делал его на зарплату в музее - и это их собственность, - пояснил он.

С мая становящийся безработным Федор Шанцын потихоньку подыскивает другую работу. До пенсии ему три с половиной года.

Интерес к его опыту макетирования старинных домов и церквей уже проявили люди из Пярну.

Мэр Нарвы Катри Райк в ответе на депутатский запрос из горсобрания насчет ныне происходящего с Шанцыным ответила, ссылаясь на слова музейного директора, что музей готов впредь привлекать мастера к продолжению работы над макетом на основании договора подряда.

Сам Шанцын сказал "Северному побережью", что не собирается больше иметь дел с ними.

- Даже уже больше не хочется макет делать, - признался он. - Стану, как говорится, свободным художником.

Федор Шанцын на фоне создаваемого им макета старой Нарвы, когда тот еще размещался в Нарвской ратуше.
Федор Шанцын на фоне создаваемого им макета старой Нарвы, когда тот еще размещался в Нарвской ратуше. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Удар по имиджу Нарвы

Член Нарвского горсобрания Алексей Мяги, изучающий проблематику вокруг макета Старой Нарвы и его автора, подтвердил, что сложности вызваны расходами на макетную выставку в помещениях бывшей мебельной фабрики и на зарплату мастера.

По словам Мяги, он настаивал, чтобы администрация музея или власти города для сокращения расходов на макет переговорили с владельцем бывшей мебельной фабрики - предпринимателем Александром Брокком. Или чтобы поговорили с Шанцыным об уменьшении зарплаты. Или чтобы Нарва выделила музею немного денег на это. Однако никто, как констатировал депутат, не проявил заинтересованности - а решили просто работника уволить и выставку с макетом закрыть.

Алексей Мяги.
Алексей Мяги. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

- В бюджете музея по статье макета минус, но страдает Шанцын. С ним поступают позорно, об него вытирают ноги. Человек в результате теряет интерес к своей работе, - высказался Мяги.

Он уверен, что эта история - имиджевый удар по Нарве, учитывая, что макет широко известен в Эстонии и даже за границей. Мастер Шанцын был в 2015 году награжден орденом Белой звезды, он также имеет нарвскую городскую почетную награду и медаль за заслуги от Эстонского общества охраны памятников старины.

- Хоть бы кто приехал к Федору и поговорил по-хорошему! - возмущается депутат Мяги. - Нарва в очередной раз вытирает ноги о человека, который в какой-то степени прославил ее. Шанцын сделал своими руками макет, который, может, и не имеет исторической или художественной ценности, но тем не менее людям он нравится. Теперь же кусочек макета выставят в замке, а все остальное, что не влезет, начнет пылиться на полках.

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