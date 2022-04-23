"Без Северного двора Нарвской крепости нам пришлось бы туго. Как это ни странно, но труднее всего найти в качестве места съемок именно внутренний крепостной двор", - сказал режиссер Эльмо Нюганен на премьере "Аптекаря Мельхиора" в Нарве.
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Двор Нарвской крепости стал в фильме правдоподобным тоомпеаским двором
Двор Нарвской крепости стал в фильме правдоподобным тоомпеаским двором
- Действие "Аптекаря Мельхиора" разворачивается в средневековом Таллинне, но тоомпеаские события были сняты все же в Нарвской крепости.
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