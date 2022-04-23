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Двор Нарвской крепости стал в фильме правдоподобным тоомпеаским двором

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Двор Нарвской крепости стал в фильме правдоподобным тоомпеаским двором
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Режиссер Эльмо Нюганен между двумя костюмами, которые в фильме носят аптекарь Мельхиор и судья Дорн. Фото сделано на выставке костюмов в Нарвской крепости, открывшейся перед нарвской премьерой "Аптекаря Мельхиора".
Режиссер Эльмо Нюганен между двумя костюмами, которые в фильме носят аптекарь Мельхиор и судья Дорн. Фото сделано на выставке костюмов в Нарвской крепости, открывшейся перед нарвской премьерой "Аптекаря Мельхиора". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Без Северного двора Нарвской крепости нам пришлось бы туго. Как это ни странно, но труднее всего найти в качестве места съемок именно внутренний крепостной двор", - сказал режиссер Эльмо Нюганен на премьере "Аптекаря Мельхиора" в Нарве.

- Действие "Аптекаря Мельхиора" разворачивается в средневековом Таллинне, но тоомпеаские события были сняты все же в Нарвской крепости.

- Да. Одним из мест действия фильма является двор крепости, расположенной в Таллинне на Тоомпеа, но такого места съемок мы нигде не находили. К счастью, нашей команде художников пришел на память Северный двор Нарвской крепости. Его пришлось немного адаптировать и переоборудовать, кое-какие места прикрыли, а кое-что также пристроили. Однако картина получилась очень убедительная. Если не знать, то можно сказать, что это Тоомпеа в Таллинне. Конечно, благодаря Длинному Герману, который позднее виртуально добавили туда в ходе последующей обработки.

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