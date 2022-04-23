Двор Нарвской крепости стал в фильме правдоподобным тоомпеаским двором

- Да. Одним из мест действия фильма является двор крепости, расположенной в Таллинне на Тоомпеа, но такого места съемок мы нигде не находили. К счастью, нашей команде художников пришел на память Северный двор Нарвской крепости. Его пришлось немного адаптировать и переоборудовать, кое-какие места прикрыли, а кое-что также пристроили. Однако картина получилась очень убедительная. Если не знать, то можно сказать, что это Тоомпеа в Таллинне. Конечно, благодаря Длинному Герману, который позднее виртуально добавили туда в ходе последующей обработки.