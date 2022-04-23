Почти три года руководивший Нарвским колледжем Тартуского университета Марек Саммул уходит с должности. С 1 мая исполняющим обязанности директора станет Индрек Рейманд, который прежде на различных должностях занимался развитием высшего образования и науки.
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Директор Нарвского колледжа ТУ Марек Саммул покидает должность
Директор Нарвского колледжа ТУ Марек Саммул покидает должность
Марек Саммул сказал, что уходит с должности руководителя колледжа по личным причинам, раскрывать которые не хочет. В качестве первого нового вызова он пообещал насладиться весной.
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