Директор Нарвского колледжа ТУ Марек Саммул покидает должность

Марек Саммул руководил Нарвским колледжем с лета 2019 года, сначала в качестве исполняющего обязанности директора и затем будучи избранным на должность директора.

Почти три года руководивший Нарвским колледжем Тартуского университета Марек Саммул уходит с должности. С 1 мая исполняющим обязанности директора станет Индрек Рейманд, который прежде на различных должностях занимался развитием высшего образования и науки.