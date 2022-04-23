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Директор Нарвского колледжа ТУ Марек Саммул покидает должность

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Директор Нарвского колледжа ТУ Марек Саммул покидает должность
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Марек Саммул руководил Нарвским колледжем с лета 2019 года, сначала в качестве исполняющего обязанности директора и затем будучи избранным на должность директора.
Марек Саммул руководил Нарвским колледжем с лета 2019 года, сначала в качестве исполняющего обязанности директора и затем будучи избранным на должность директора. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Почти три года руководивший Нарвским колледжем Тартуского университета Марек Саммул уходит с должности. С 1 мая исполняющим обязанности директора станет Индрек Рейманд, который прежде на различных должностях занимался развитием высшего образования и науки.

Марек Саммул сказал, что уходит с должности руководителя колледжа по личным причинам, раскрывать которые не хочет. В качестве первого нового вызова он пообещал насладиться весной.

- Я очень рад, что колледж получит очень способного и опытного нового руководителя, - добавил Саммул, ранее руководивший центром развития персонала Тартуского университета и являющийся по специальности биологом и экологом растений.

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