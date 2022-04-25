Огромная дорожная стройка начнется в Нарве в мае

Масштабные строительные работы в рамках проекта реконструкции транзитных дорог "Narva TEN-T" планируется начать в первых числах мая.

- Начало работ зависит от погодных условий - мы можем начать земляные работы, как только растает дорожная насыпь, - пояснил руководитель проекта из строительной компании "YIT Eesti" Андрес Винклер.

По его рассказу, с мая начнут снимать фрезой старый асфальт на улицах Раху и Пауля Кереса. "Поскольку на улицах Раху и Кереса под асфальтом находится старая бетонная дорога, ее сносу может сопутствовать неприятный шум", - предупредил Винклер.

В "YIT Eesti" подчеркнули, что предстоят значительные изменения в организации дорожного движения (см. схему изменений). Это коснется в том числе и пешеходов. Терпение и понимание потребуются нынче от всех в Нарве.

Схема изменений в дорожном движении на первом этапе строительства по проекту "Narva TEN-T". Фото: YIT Eesti

Временные ограничения и схемы движения

Работы затронут в первую очередь транзитный отрезок улицы Раху - от поворота с Таллиннского шоссе и до виадука. Там три месяца будет одностороннее движение, и открытой останется лишь западная сторона дороги. С этой стороны будет гарантирован доступ к гаражам на улице Раху.

На улице Раху также расположена площадка ожидания проезда к Нарвскому погранпункту, и с мая въезд и выезд в зону ожидания будут со стороны улицы Пеаалаяама.

На самой протяженной улице - Пауля Кереса - на первом этапе будет полностью перекрыт, включая тротуар, участок от улицы А.-А.Тиймана до автосалона "Fixus". Там закроются выезды с смежных улиц. Лишь пешеходам обещан проход в сторону железной дороги в трех местах.

Маршруты нарвского общественного транспорта №№4, 7 и 12 перенаправят на улицу Мыйза.

На центральном кольцевом перекрестке на площади Пауля Кереса поначалу будет работать только одна внешняя полоса движения. Как рассказали в "YIT Eesti", будущее турбокольцо большей частью впишется в зеленую зону существующего дорожного кольца. Позже будут реконструированы заезды на кольцо с улиц Пауля Кереса, Александра Пушкина, Тулевику и с Петровской площади.

Улицы сильно преобразятся

В итоге перестроенная улица Пауля Кереса получит полосы движения по схеме "2+1", плюс появится пешеходно-велосипедная дорожка. Также там запланировано новое уличное освещение.

В сотрудничестве с сетевой компанией "VKG Elektrivõrgud" будет обновлена электрическая сеть, а существующие коммуникации будут дополнительно защищены.

Наряду с ныне существующими перекрестками со светофорами планируется оснастить ими одиннадцать других: пересечения улицы Раху с улицами Вахтра, Ляэне и Пеаалаяама, а также пересечения улицы Пауля Кереса с улицами Пеаалаяама, А.-А. Тиймана, Партизани, Выйду, Ору, Суур-Агули, Энергия и у кольцевого перекрестка.

Рядом с домом по ул. П. Кереса, 29 построят железобетонный бассейн для ливневой воды. Туда в будущем будет собираться большая часть ливневых стоков, чтобы потом перекачиваться в существующую нарвскую систему ливневых вод.

В "YIT Eesti" добавили, что хотя в предусмотренный основным проектом объем работ не входит ремонт виадука на улице Раху, на нем все равно будет заменено асфальтовое покрытие и установлено уличное освещение.

Самый дорогой нарвский проект

Согласно условиям тендера, проводившегося Нарвской горуправой, под реконструкцию по проекту "Narva TEN-T" попадают в общем 4,7 километра нарвских улиц и центрального кругового перекрестка на площади Кереса, по которым транзитный автотранспорт, преимущественно фуры, движутся от западной границы Нарвы к погранпункту - и обратно.

Цели проекта - улучшение пропускной способности транзитного коридора через город, создание удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, улучшение экологической картины.

Это самый дорогой инвестиционный проект из тех, что когда-либо воплощало в жизнь нарвское самоуправление: общая стоимость "Narva TEN-T" - округленно 13,6 миллиона евро вместе с налогом с оборота. Собственное финансирование Нарвы составляет около 4,9 миллиона, а большая часть денег поступит из еврофонда сплочения, из меры поддержки развития общегосударственных и международных соединений.