Менее чем за сутки спасатели дважды выезжали на вызовы об утечке угарного газа

Рано утром 3 декабря в Центр тревоги Спасательного департамента поступил звонок о том, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ сработал датчик угарного газа. Житель перекрыл газовый кран и вышел из квартиры. Спасатели выяснили, что утечка произошла в ванной, где был газовый котел. Помещения проветрились, жильцам запретили пользоваться газовым котлом до тех пор, пока его не проверит специалист.