Рано утром 3 декабря в Центр тревоги Спасательного департамента поступил звонок о том, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ сработал датчик угарного газа. Житель перекрыл газовый кран и вышел из квартиры. Спасатели выяснили, что утечка произошла в ванной, где был газовый котел. Помещения проветрились, жильцам запретили пользоваться газовым котлом до тех пор, пока его не проверит специалист.
Менее чем за сутки спасатели дважды выезжали на вызовы об утечке угарного газа
Вечером в понедельник спасателям сообщили о срабатывании детектора угарного газа в квартире на улице Раквере в Нарве. Спасатели пояснили, что газовая колонка во время работы не получал достаточно воздуха и в квартире была небольшая концентрация газа.
Вечером 2 декабря в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит стена сарая на дороге Лепа в Кивиыли волости Люганузе. Жителю удалось потушить пожар самостоятельно с помощью ведра с водой. Спасатели проверили место возгорания и залили его водой.