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Менее чем за сутки спасатели дважды выезжали на вызовы об утечке угарного газа

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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Рано утром 3 декабря в Центр тревоги Спасательного департамента поступил звонок о том, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ сработал датчик угарного газа. Житель перекрыл газовый кран и вышел из квартиры. Спасатели выяснили, что утечка произошла в ванной, где был газовый котел. Помещения проветрились, жильцам запретили пользоваться газовым котлом до тех пор, пока его не проверит специалист.

Вечером в понедельник спасателям сообщили о срабатывании детектора угарного газа в квартире на улице Раквере в Нарве. Спасатели пояснили, что газовая колонка во время работы не получал достаточно воздуха и в квартире была небольшая концентрация газа. 

Вечером 2 декабря в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит стена сарая на дороге Лепа в Кивиыли волости Люганузе. Жителю удалось потушить пожар самостоятельно с помощью ведра с водой. Спасатели проверили место возгорания и залили его водой.

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