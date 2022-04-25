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Валерия Корба на должности советника по развитию заменит Антон Макарьев

Ирина Кивисельг
, журналист
Валерия Корба на должности советника по развитию заменит Антон Макарьев
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Валерий Корб в должности советника по развитию два с половиной года занимался стратегией развития города.
Валерий Корб в должности советника по развитию два с половиной года занимался стратегией развития города. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Работавший два с половиной года советником по развитию в Кохтла-Ярвеском горуправлении Валерий Корб ушел по собственному желанию. Четыре месяца должность оставалась вакантной, но в начале мая ждут нового специалиста - конкурс выиграл Антон Макарьев, работающий сейчас советником по развитию в Силламяэском горуправлении.

Валерий Корб объяснил, что подать заявление об увольнении из горуправления в декабре прошлого года его побудило здоровье.

- Врачи посоветовали снизить нагрузку, и понимая, что долгое время не смогу активно работать, в декабре написал заявление об уходе, - объяснил он. - По этой же причине осенью отказался возглавить комиссию горсобрания по образованию, но остаюсь членом городского собрания и работаю в хозяйственной комиссии. Также продолжаю возглавлять советы Ида-Вируской центральной больницы и "Ярве биопухастус". Успеваю, потому что здоровье стало приходить в норму, рад, что могу принимать посильное участие в жизни города.

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