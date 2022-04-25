Валерия Корба на должности советника по развитию заменит Антон Макарьев

- Врачи посоветовали снизить нагрузку, и понимая, что долгое время не смогу активно работать, в декабре написал заявление об уходе, - объяснил он. - По этой же причине осенью отказался возглавить комиссию горсобрания по образованию, но остаюсь членом городского собрания и работаю в хозяйственной комиссии. Также продолжаю возглавлять советы Ида-Вируской центральной больницы и "Ярве биопухастус". Успеваю, потому что здоровье стало приходить в норму, рад, что могу принимать посильное участие в жизни города.