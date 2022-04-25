Работавший два с половиной года советником по развитию в Кохтла-Ярвеском горуправлении Валерий Корб ушел по собственному желанию. Четыре месяца должность оставалась вакантной, но в начале мая ждут нового специалиста - конкурс выиграл Антон Макарьев, работающий сейчас советником по развитию в Силламяэском горуправлении.
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Валерия Корба на должности советника по развитию заменит Антон Макарьев
Валерия Корба на должности советника по развитию заменит Антон Макарьев
Валерий Корб объяснил, что подать заявление об увольнении из горуправления в декабре прошлого года его побудило здоровье.