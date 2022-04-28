Суровые мотоциклисты снова соберутся на разрезе "Aidu"

Размеченная под руководством Тойлаского автомотоклуба на искусственном ландшафте 50-километровая трасса, усыпанная крупными камнями, с крутыми подъемами и спусками - трудный вызов даже для опытных гонщиков по бездорожью. "Продолжительность гонки - пять часов, и трасса обустроена так, что в более низких классах гонкой можно насладиться, но для гонщиков посильнее уготовлены трудные испытания", - сказал Рауно Волдек, один из мастеров трассы.