Жесткий и зрелищный кросс на выносливость в дисциплине "хард-эндуро" снова пройдет в Ида-Вирумаа. В воскресенье, 1 мая, мотогонщиков ждет суровый ландшафт разреза "Aidu", где прохождение трассы - уже само по себе испытание.
Суровые мотоциклисты снова соберутся на разрезе "Aidu"
Размеченная под руководством Тойлаского автомотоклуба на искусственном ландшафте 50-километровая трасса, усыпанная крупными камнями, с крутыми подъемами и спусками - трудный вызов даже для опытных гонщиков по бездорожью. "Продолжительность гонки - пять часов, и трасса обустроена так, что в более низких классах гонкой можно насладиться, но для гонщиков посильнее уготовлены трудные испытания", - сказал Рауно Волдек, один из мастеров трассы.
Разумеется, многое зависит и от погоды. "В дождь на трассе скользко, и тем труднее преодолевать подъемы-спуски", - пояснил Волдек.
В отличие от прошлого года, трасса охватит всю территорию разреза. Старт будет дан в 12.00. В ближайшие дни организаторы опубликуют карту с указанием точек на трассе, где поклонники смогут увидеть самые экстремальные испытания.