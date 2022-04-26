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Цены на квартиры в Кохтла-Ярве после долгого застоя пошли вверх

Эрик Гамзеев
, журналист
Цены на квартиры в Кохтла-Ярве после долгого застоя пошли вверх
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Многоквартирный дом на Калеви, одной из главных улиц Кохтла-Ярве.
Многоквартирный дом на Калеви, одной из главных улиц Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На основании сделок купли-продажи квартир в марте средняя цена квадратного метра в Кохтла-Ярве достигла 177 евро. Это самая высокая цена за последние 14 лет, но все же она в семь раз ниже, чем, к примеру, в Раквере, следует из обзора рынка "Pindi Kinnisvara" за март.

В последний раз стоимость квадратного метра в сделках купли-продажи квартир в течение месяца в Кохтла-Ярве превышала 177 евро в конце 2008 года. Именно тогда начался обвал цен на квартиры, и весной 2009 года цена квадратного метра упала ниже 100 евро. Этот уровень цен сохранялся в Кохтла-Ярве с небольшими колебаниями до начала нынешней весны. Один из наиболее значительных скачков был три года назад в феврале, когда средняя цена составила 129 евро, но затем цена квадратного метра снова опустилась ниже ста евро. 

Средняя цена квадратного метра квартир в крупнейших городах Эстонии (на основании сделок в марте)

Таллинн 2655

Тарту 2003

Пярну 1984

Хаапсалу 1339

Раквере 1257

Курессааре 1226

Рапла 1211

Вильянди 1179

Пылва 1043

Выру 867

Пайде 608

Нарва 495

Йыгева 461

Йыхви 374

Валга 250

Кохтла-Ярве 177

pindi.ee

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