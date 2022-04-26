Цены на квартиры в Кохтла-Ярве после долгого застоя пошли вверх

В последний раз стоимость квадратного метра в сделках купли-продажи квартир в течение месяца в Кохтла-Ярве превышала 177 евро в конце 2008 года. Именно тогда начался обвал цен на квартиры, и весной 2009 года цена квадратного метра упала ниже 100 евро. Этот уровень цен сохранялся в Кохтла-Ярве с небольшими колебаниями до начала нынешней весны. Один из наиболее значительных скачков был три года назад в феврале, когда средняя цена составила 129 евро, но затем цена квадратного метра снова опустилась ниже ста евро.