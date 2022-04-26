Валерий Тумко призывает отмечать 9 Мая в семьях, а приходить к памятникам - без традиционных атрибутов

Лидер Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве Валерий Тумко подчеркивает, что конец Второй мировой войны, как, впрочем, и любой войны, как бы она ни называлась, это всегда радость. Потому что это конец кровопролитию, пережитым страданиям очень многих людей.

Валерий Тумко. Фото: Пеэтер Лиллевяли («Северное побережье»)

- Нельзя отнимать у людей праздник, в который они десятилетиями вспоминают своих родных и близких, чтят их память, - считает он. - Никто не запрещает нам принести цветы и зажечь свечи, постоять, склонив головы, перед теми, кто не пожалел себя, чтобы другие жили в мире... Последние два года праздничным мероприятиям мешал коронавирус, но могилы павших солдат были усыпаны цветами. Не сомневаюсь, что и в нынешнем мае многие люди принесут цветы, но в свете последних событий на Украине и в соответствии с решением правительства, мы призываем отмечать 9 Мая тихо - не собираться у памятников большими группами, не надевать георгиевских ленточек и не устраивать собраний.

Тумко подчеркнул, что Содружество ветеранов не планирует никаких мероприятий, поэтому ответственности на себя не берет. Следить за порядком около памятников будет полиция. Но, как всегда, активисты содружества постараются сделать подарки для участников войны.