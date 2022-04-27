"Это будет коллапс" - пассажиры нарвских автобусов ждут в мае большую реформу

Постановлением Нарвского горсобрания от 21 апреля, с мая подорожают билеты на городских автобусных маршрутах, изменится сама система билетов и поменяются льготы для разных категорий пассажиров.

Также с мая в Нарве изменятся автобусные маршруты и их десятилетиями сохранявшаяся нумерация, наследующая еще советской эпохе.

Наконец, поменяется и расписание отправлений на новых маршрутах.

Поменяется почти всё

Вместо привычных для нарвитян городских маршрутов №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20 и пригородных маршрутов №№36, 37, 38, 41 с первого мая откроются новые: №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Например, третий маршрут будет ориентирован на поездки в пригородные сады: к цифре номера добавят определенные буквы, кратко обозначающие конечные остановки в пригородах. Седьмой будет предназначен в основном для перевозок рабочих смен по утрам и вечерам.

Совпадающие номерами старые и новые маршруты будут отчасти совпадать и собственно направлениями движения автобусов.

- На лобовом стекле автобуса рядом с новым номером маршрута будет указан "endine" (его бывший номер), - успокоила чиновница Вера Михайлова, занимающаяся в Нарвском департаменте горхозяйства вопросами общественного транспорта.

Стоимость простого разового проездного билета на нарвских городских линиях с мая поднимется с 0,6 до 1 евро. При использовании проездной карты будут применяться новые для Нарвы и более экономичные типы электронных билетов: часовой (0,7 евро), дневной (1,5 евро), пятидневный (5 евро), десятидневный (8 евро), двадцатидневный (15 евро), тридцатидневный (20 евро).

Исходя из особенностей нового порядка льгот на проезд в автобусах, стоимость поездки из Нарвы в пригородные сады может отличаться от стоимости такой же поездки в обратном направлении.

Провели опрос горожан

Вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова рассказала, что, учитывая результаты опроса горожан, постарались больше внимания уделить автобусной доступности городской больницы и частоте отправлений на пригородное кладбище.

На летний период добавили утренних и вечерних отправлений в дачные пригороды, что нужно для ездящих оттуда на работу в город и обратно.

Также, по словам Смирновой, удастся улучшить автобусное обслуживание так называемого дома народов, в котором много общественных организаций и кружков по интересам.

Еще постарались приблизить новые маршруты к жилым и рабочим кварталам в районе нарвских улиц Пауля Кереса и А.А. Тиймана.

"Это будет коллапс"

Одна опытная нарвская пассажирка - пенсионер Людмила, пользующаяся автобусами по два раза за день, - отметила, что они и раньше ездили по городу довольно удобно. Хотя, как отметила собеседница, в последние годы рейсы отправлялись по расписанию все реже и реже. К этому факту пассажиры относятся с пониманием, потому что людей в автобусах действительно мало. Все, кому надо, давно заучили расписания и нормально подстроились под редкие отправления.