Пассажирам нарвских городских автобусов дано времени на подготовку к реформе меньше недели. Поменяется почти всё.
"Это будет коллапс" - пассажиры нарвских автобусов ждут в мае большую реформу
Постановлением Нарвского горсобрания от 21 апреля, с мая подорожают билеты на городских автобусных маршрутах, изменится сама система билетов и поменяются льготы для разных категорий пассажиров.
Также с мая в Нарве изменятся автобусные маршруты и их десятилетиями сохранявшаяся нумерация, наследующая еще советской эпохе.
Наконец, поменяется и расписание отправлений на новых маршрутах.
Поменяется почти всё
Вместо привычных для нарвитян городских маршрутов №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20 и пригородных маршрутов №№36, 37, 38, 41 с первого мая откроются новые: №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Например, третий маршрут будет ориентирован на поездки в пригородные сады: к цифре номера добавят определенные буквы, кратко обозначающие конечные остановки в пригородах. Седьмой будет предназначен в основном для перевозок рабочих смен по утрам и вечерам.
Совпадающие номерами старые и новые маршруты будут отчасти совпадать и собственно направлениями движения автобусов.
- На лобовом стекле автобуса рядом с новым номером маршрута будет указан "endine" (его бывший номер), - успокоила чиновница Вера Михайлова, занимающаяся в Нарвском департаменте горхозяйства вопросами общественного транспорта.
Стоимость простого разового проездного билета на нарвских городских линиях с мая поднимется с 0,6 до 1 евро. При использовании проездной карты будут применяться новые для Нарвы и более экономичные типы электронных билетов: часовой (0,7 евро), дневной (1,5 евро), пятидневный (5 евро), десятидневный (8 евро), двадцатидневный (15 евро), тридцатидневный (20 евро).
Исходя из особенностей нового порядка льгот на проезд в автобусах, стоимость поездки из Нарвы в пригородные сады может отличаться от стоимости такой же поездки в обратном направлении.
Провели опрос горожан
Вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова рассказала, что, учитывая результаты опроса горожан, постарались больше внимания уделить автобусной доступности городской больницы и частоте отправлений на пригородное кладбище.
На летний период добавили утренних и вечерних отправлений в дачные пригороды, что нужно для ездящих оттуда на работу в город и обратно.
Также, по словам Смирновой, удастся улучшить автобусное обслуживание так называемого дома народов, в котором много общественных организаций и кружков по интересам.
Еще постарались приблизить новые маршруты к жилым и рабочим кварталам в районе нарвских улиц Пауля Кереса и А.А. Тиймана.
"Это будет коллапс"
Одна опытная нарвская пассажирка - пенсионер Людмила, пользующаяся автобусами по два раза за день, - отметила, что они и раньше ездили по городу довольно удобно. Хотя, как отметила собеседница, в последние годы рейсы отправлялись по расписанию все реже и реже. К этому факту пассажиры относятся с пониманием, потому что людей в автобусах действительно мало. Все, кому надо, давно заучили расписания и нормально подстроились под редкие отправления.
- Мы пока не знаем, в какую сторону что будут менять и что нас ждет. Точно не надо пускать автобусы чаще, потому что особенно вечерами они и так ходят совершенно пустыми, иной раз только один человек сидит. Порой вижу, как весь длинный 20-й маршрут автобус едет через весь город практически пустой. Какая же экономка выдержит такое?!
Собеседница, хорошо знающая нарвское население и в частности пассажиров общественного транспорта, уверена, что с мая начнется "ломка": люди будут сложно привыкать к новым маршрутам. Деталей уготованных уже с воскресенья изменений нарвитяне, конечно, еще не знают - информацию до них власти не довели.
- Это будет коллапс, - уверена Людмила. - Люди столпятся на остановках, начнут спрашивать друг у друга, кто что знает. Бедными будут и водители - их тоже все начнут пытать вопросами. Все это кажется абсолютно неразумным, изменения можно было вводить постепенно, и я не понимаю, кто и чем там наверху думает.
Информирование пассажиров - никакое
Обо всем комплексе уготованных изменений Нарвская горуправа доложила средствам массовой информации в понедельник, 25 апреля, то есть за шесть дней до внедрения реформы. На тот момент у чиновников еще не было наглядных, понятных, доступных для разных категорий пассажиров инфоматериалов, схемы показывались с экрана рабочего компьютера.
Карту города с новыми маршрутами и расписаниями отправлений опубликовали на веб-сайте Нарвы в виде ссылки для скачивания файла в формате "Excel". Этот формат совершенно неподходящий для карт, схем и вдобавок малоудобен для широких кругов пользователей, особенно на экранах мобильных устройств.
Представители Нарвской горуправы не отрицают, что автобусная реформа пройдет для кого-то сложно, то есть быстро разобраться получится не у всех.
Чиновница Вера Михайлова заверила, что на автобусных остановках, оснащенных инфостендами, своевременно появятся карты новых маршрутов. Где нет стендов - там на столбах будут только новые расписания, напечатанные шрифтом поменьше.
Вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова сказала, что горуправа не могла выдать информацию о новшествах еще до того, как новые цены и льготы утвердят депутаты горсобрания, а это произошло вечером 21 апреля. Еще раньше сделать это якобы не могли, поскольку только с февраля поменялась компания-оператор автобусных перевозок в Нарве. "После этого шла подготовка к обновлению расписания", - объяснила вице-мэр, почему детальную информацию о реформе не представили заранее.