В Тойласком порту ждут свежая рыба, мастерские и развлечения

- Рыбный период в Ида-Вирумаа только начинается, и мы не можем гарантировать, что рыбы будет много, но какое-то количество рыбаки наверняка наскребут, - сказал капитан Тойлаского порта Вейко Симм.

Программа дня открытых рыбных портов начнется в восемь утра. "Очевидно, рыбаки приурочат свое прибытие на берег к девяти часам, и тогда можно будет купить свежую рыбу", - добавил он.

По предварительной регистрации (sadam@toila.ee) и при стечении благоприятных обстоятельств можно будет также поучаствовать вместе с местными в выемке рыбы из сети. "Если погода позволит и в порту будет свободна какая-нибудь рыболовецкая лодка, то посажу компанию из десяти человек в деревянную лодку - и выйдем в море посмотреть, как рыбаки достают рыбу из сети", - сказал Симм.

Праздник для интересующихся морем

С портом и его возможностями ознакомят и другие действующие в порту организации. "Например, Тойлаский яхт-клуб устроит катание под парусом для маленьких, добровольные морские спасатели предстанут со своей техникой, на месте будет также Департамент полиции и погранохраны, часто пользующийся портом в последнее время. Для людей, которых интересует море, день обещает быть прекрасным", - пообещал капитан.

Подготовленная Тойласким портом и Тойласким центром культуры и спорта программа продлится с 8 до 14 часов. На улице рыбной торговли устроят продажу различной рыбной продукции, на месте можно будет попробовать также свежекопечную рыбу.

В роли рыбного повара выступит шеф-повар ресторана "Franzia" Индрек Кыверик. В блинном кафе Пирет Тоовис будут готовить голландские мини-блинчики, которые можно заказать также с икрой. Тойлаский "Mereresto" предложит в течение дня специальное меню, украшением которого станут, например, хрустящая салака со взбитым картофелем и хрустящие крошечные осьминоги.

Занятия на любой возраст

Детей пригласят в рыбные учебные комнаты и на обучение ужению. Взрослые смогут поучаствовать в простой учебной комнате пивоварения, которую проведет местный мастер-пивовар Яак Саар.

Развлекать посетителей станут также катанием на лодках. У причала любителей будут ждать жаркая морская баня и натопленная бочка-купель. Музыку обеспечит "Kolumbus Kris". Ведущим дня будет Рональдо Сильдник.