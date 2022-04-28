"SeiklusFest" проведет по трассам коричневого золота

Территорией фестиваля и на этот раз станут Эстонский шахтный музей и разрез "Айду". Посетителей, жаждущих приключений, фестиваль поведет в путешествие по трассам коричневого золота, проходящим в окружении восстанавливающейся природы.

По словам организатора "SeiklusFest" и руководителя Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигиной, каждый участник сам может выбирать для себя протяженность трассы - главное, чтобы дорога заняла не больше четырех часов.

Приключенческий поход годится любителям более спокойных походов, которые передвигаются по карте, но проходят пункты в умеренном темпе. "Однако спокойный темп не означает, что будет менее увлекательно - на каждом пункте участников поджидают сюрпризы", - сказала Кулигина.

- Кубок приключенческого края предназначен, скорее, для опытных экстремалов, любителей посоревноваться. Им придется выполнять в ходе рогайна разные задания на сообразительность, находчивость и ловкость. Рогайн проводится на очки и время, - добавила она.

Контрольные пункты Кубка приключенческого края и приключенческого похода будут сменяться выставочными боксами, в которых партнеры Ида-Вируского кластера туризма поделятся информацией о возможностях времяпровождения в Ида-Вирумаа.

Впервые можно будет поохотиться за впечатлениями также в темных штреках шахтного музея и в походе на закате. Кроме того, в сотрудничестве с "MatkaSport" устроят приключенческое модное шоу, знакомящее с походной одеждой разных времен.