Певица Shira выступит в Йыхви на крыше тюрьмы

Центральной идеей выступления певицы, которой принес известность конкурс "Eesti laul", будет свобода, истинную цену которой мы познаем по-настоящему тогда, когда нас ее лишают. Shira выступает вместе с трио, в котором вокал дополняют гитара и кахон. Чувственный тембр добавляет душевности и глубины ее творчеству и образует необычное сочетание с окружающей обстановкой.

Shira участвовала в финале "Eesti laul" в 2020 году с песней "Out In Space", заняв третье место в рейтинге международного жюри. Композиция "Shine Over Me" в коллаборации с "Kisma", выпущенная нидерландским лейблом "Spinnin' Records" в 2019 году, имеет свыше 1,5 миллиона прослушиваний на "Spotify".

Последний сингл Shira "Under Water" вышел в декабре 2021 года и участвовал в четвертьфинале конкурса "Eesti laul 2022". Песня Shira "Golden Shores" совместно с "Pur Mudd" и Madison Mars дошла до полуфинала "Eesti laul". Сейчас Shira работает над своим альбомом, который выйдет в этом году.

Концерт Shira в Йыхви станет предварительным мероприятием фестиваля "Tallinn Music Week", который впервые расширится на Ида-Вирумаа. Это фестиваль, который вдобавок к концертам, выставкам, киновечерам и прочему ставит цель заставить людей посмотреть другим взглядом на окружающую их среду и городское пространство и показать места, куда люди обычно не попадают.