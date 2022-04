Певица Shira выступит в Йыхви на крыше тюрьмы

Shira участвовала в финале "Eesti laul" в 2020 году с песней "Out In Space", заняв третье место в рейтинге международного жюри. Композиция "Shine Over Me" в коллаборации с "Kisma", выпущенная нидерландским лейблом "Spinnin' Records" в 2019 году, имеет свыше 1,5 миллиона прослушиваний на "Spotify".