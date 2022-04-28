ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на эстонском языке можно учиться лишь единичным профессиям?

- Реальность такова, что из приблизительно 1200 новых учащихся, которые приходят в нашу школу, учиться на эстонском языке способны примерно 100-150. Это показывает, что очень большая часть местной молодежи на самом деле не выучила эстонский язык в основной школе.

Мы смогли бы открыть больше специальностей с обучением на эстонском языке в случае, если государство даст дополнительные деньги на то, чтобы до преподавания специальности организовать для учащихся из русскоязычных основных школ интенсивное обучение эстонскому языку хотя бы в течение полугода. Дополнительные деньги нужны, чтобы мотивировать учителей эстонского языка приезжать сюда на работу.