В ходе расследования серии поджогов, имевшей место год тому назад в деревне Вока Тойлаской волости, был задержан один подозреваемый. Правда, на сегодня подозрения с него сняты, поскольку доказательств не хватает.
Для подписчиков
Расследование серии поджогов в Вока зашло в тупик
Расследование серии поджогов в Вока зашло в тупик
- Начатое по данному эпизоду дело о проступке частично прекращено в случае попавшего под производство лица, так как на основании имеющихся доказательств вина данного лица не нашла подтверждения, - сказал руководитель региональных полицейских Йыхвиского отделения полиции Маргус Мурдсалу.
Ключевые слова