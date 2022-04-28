Расследование серии поджогов в Вока зашло в тупик

На мызе Вока поздней весной прошлого года случилось несколько возгораний, и заподозрили поджог, однако на сегодня следствие не продвинулось в поисках виновного.

В ходе расследования серии поджогов, имевшей место год тому назад в деревне Вока Тойлаской волости, был задержан один подозреваемый. Правда, на сегодня подозрения с него сняты, поскольку доказательств не хватает.