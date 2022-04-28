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Расследование серии поджогов в Вока зашло в тупик

Эрик Калда
, журналист
Расследование серии поджогов в Вока зашло в тупик
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На мызе Вока поздней весной прошлого года случилось несколько возгораний, и заподозрили поджог, однако на сегодня следствие не продвинулось в поисках виновного.
На мызе Вока поздней весной прошлого года случилось несколько возгораний, и заподозрили поджог, однако на сегодня следствие не продвинулось в поисках виновного. Фото: Päästeamet

В ходе расследования серии поджогов, имевшей место год тому назад в деревне Вока Тойлаской волости, был задержан один подозреваемый. Правда, на сегодня подозрения с него сняты, поскольку доказательств не хватает.

- Начатое по данному эпизоду дело о проступке частично прекращено в случае попавшего под производство лица, так как на основании имеющихся доказательств вина данного лица не нашла подтверждения, - сказал руководитель региональных полицейских Йыхвиского отделения полиции Маргус Мурдсалу.

В апреле прошлого года в Вока произошло несколько возгораний подряд, которые встревожили жителей: горели как мыза Вока, так и сухая трава на окрестных землях.

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