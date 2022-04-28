"Можно ли нам снять видео о школе? Когда вернемся в Украину, то построим точно такую же школу, как здесь", - описала директор Мяэтагузеской основной школы Вера Сибрик желание военных беженцев. Что может быть лучшим комплиментом для коллектива школы?
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В Мяэтагузеской школе осваиваются одиннадцать детей военных беженцев
В Мяэтагузеской школе осваиваются одиннадцать детей военных беженцев
Первые дети военных беженцев прибыли ознакомиться со школой, где учатся 133 ученика, 18 марта. Вера Сибрик поделилась с учителями Алутагузеской волости опытом, как создать поддерживающую и безопасную среду для бежавших от войны детей.