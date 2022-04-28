В Мяэтагузеской школе осваиваются одиннадцать детей военных беженцев

Прибывшие из Чернигова в Алутагузескую волость пятиклассники Роман и Иван. Составить компанию им и учителю музыки Ану Кальюсаар пришла ученица второго класса Элизабет.

"Можно ли нам снять видео о школе? Когда вернемся в Украину, то построим точно такую же школу, как здесь", - описала директор Мяэтагузеской основной школы Вера Сибрик желание военных беженцев. Что может быть лучшим комплиментом для коллектива школы?