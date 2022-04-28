Чт, 28.04.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

В Мяэтагузеской школе осваиваются одиннадцать детей военных беженцев

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Мяэтагузеской школе осваиваются одиннадцать детей военных беженцев
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Прибывшие из Чернигова в Алутагузескую волость пятиклассники Роман и Иван. Составить компанию им и учителю музыки Ану Кальюсаар пришла ученица второго класса Элизабет.
Прибывшие из Чернигова в Алутагузескую волость пятиклассники Роман и Иван. Составить компанию им и учителю музыки Ану Кальюсаар пришла ученица второго класса Элизабет. Фото: Erakogu

"Можно ли нам снять видео о школе? Когда вернемся в Украину, то построим точно такую же школу, как здесь", - описала директор Мяэтагузеской основной школы Вера Сибрик желание военных беженцев. Что может быть лучшим комплиментом для коллектива школы?

Первые дети военных беженцев прибыли ознакомиться со школой, где учатся 133 ученика, 18 марта. Вера Сибрик поделилась с учителями Алутагузеской волости опытом, как создать поддерживающую и безопасную среду для бежавших от войны детей.

Первый школьный день

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх