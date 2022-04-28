В Васкнарвском порту теперь можно заправлять и лодки, и автомобили

Судя по мобильному приложению, Васкнарвский порт в прошлом году посетили более восьми тысяч человек. Больше всего посетителей - 3500 - было во время двухдневного мероприятия "Улица причудской еды", на втором месте оказались день открытия порта и день озерного фестиваля (1500 посетителей).