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В Васкнарвском порту теперь можно заправлять и лодки, и автомобили

Кюлли Крийс
, журналист
В Васкнарвском порту теперь можно заправлять и лодки, и автомобили
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На заправке Васкнарвского порта можно платить как карточкой, так и наличными.
На заправке Васкнарвского порта можно платить как карточкой, так и наличными. Фото: Taavi Vogt

Открывшаяся на прошлой неделе заправка Васкнарвского порта радует как местных жителей, так и пограничников.

Судя по мобильному приложению, Васкнарвский порт в прошлом году посетили более восьми тысяч человек. Больше всего посетителей - 3500 - было во время двухдневного мероприятия "Улица причудской еды", на втором месте оказались день открытия порта и день озерного фестиваля (1500 посетителей).

Известность порта постепенно растет, возрастает и потребность в дополнительных услугах.

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