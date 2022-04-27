Война в Украине встряхивает сферу добычи полезных ископаемых Европы

«Этому есть логичная причина — на фоне высокой экологической сознательности европейцев очень сложно запускать новые горнодобывающие проекты». Есть исключения, которые должны служить обнадеживающим примером. Хинтс в качестве примера приводит соседнюю страну - Финляндию, которая имеет репутацию образцовой горнодобывающей страны.

Это правда, что в других странах Европейского Союза все больше и больше говорят об инновационной добыче полезных ископаемых и сырьевой экономике, в которой важную роль играет экономика замкнутого цикла. «Другими словами, то, что добыто из земли, должно быть через повторную переработку многократно использоваться для производства другой продукции», — уточняет Хинтс, по словам которой, процент переработки критически важного сырья по-прежнему очень низок: «мы говорим о большом приходе электромобилей, но при этом промышленно перерабатывать литиевые аккумуляторы мы пока не в состоянии».

Кроме того, нельзя смотреть и мимо собственных ресурсов Эстонии. «Среди минеральных ресурсов будущего – т.е. это те полезные ископаемые, которые мы пока еще не используем - фосфорит, безусловно, самый известный. Фосфорит содержит редкоземельные элементы в дополнение к фосфору, и ожидается, что спрос на оба вида сырья увеличится. О фосфоре говорят меньше, но он является важным компонентом в производстве удобрений, и одним из производителей фосфорных удобрений снова является Россия. Таким образом, фосфор также становится все более дефицитным. Однако спрос на редкоземельные металлы, используемые в технологическом секторе, может увеличиться в ближайшие десятилетия до 10 раз», — подтверждает ученый, которая все же не может ответить на вопрос, когда и будут ли вообще в Эстонии добывать фосфориты.

«Если не будет общественного соглашения о том, что добыча полезных ископаемых — это отрасль, которую следует рассматривать как часть повседневной жизни, то через 50 лет мы будем потреблять импортное сырье. В то же время наша собственная промышленность может стать недостаточно конкурентоспособной по мере роста рисков в сфере сырьевых поставок», — говорит она.

Новые вызовы для новых студентов

По словам Рутт Хинтс, мы стоим прямо перед серьезными глобальными проблемами — как использовать минеральное сырье, но и также как адаптироваться к климату и вытекающим из этого изменениям окружающей среды.

«Это одна из причин, благодаря которой мы обновили бывшую до сих учебную программу бакалавриата Таллиннского Технического Университета по изучению земных недр, которая теперь называется «Системы Земли, климат и технологии». Новая программа связывает естественные науки с технологиями и открывает перед выпускниками очень широкое поле деятельности. Он сможет после работать в сфере земных недр, заниматься вопросами изучения моря или климата и в то же время им будут получены необходимые технические навыки, чтобы проделывать все эти исследования с помощью современных средств и находить новые решения - будь то в сфере повторного использования сырья, технологиях обогащения или повторного применения получаемых отходов», — объясняет научный сотрудник TalTech.