ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ренессанс сланца

И это несмотря на то, что в течение предыдущих трех лет в Эстонии уже в несколько раз уменьшились как использование сланца, так и производство из него электроэнергии и, соответственно, выбросы углерода. Ценой этого стало исчезновение в Ида-Вирумаа пары тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Теперь ситуация основательно меняется. Для начала Европа обнаружила, что в пылу зеленого поворота старательно закрывала старое энергопроизводство, а создание вместо него новых мощностей происходило далеко не в том же темпе. Изнурительные попытки образумить с помощью нефтяного и газового эмбарго агрессивный путинский режим неизбежно приведут к усилению дефицита энергии.

В подобной ситуации приходится быстро переоценить прежнюю энергетическую политику. В ход пойдет все, из чего государства Европы могут сами производить энергию. В Эстонии этим является сланец, с помощью которого смогут покрыть энергопотребности своего государства и даже останется кое-что для продажи соседям. Это не означает, что энергопроизводство с большим углеродным следом должно продолжаться десятилетиями. Но в ближайшие пять-десять лет продолжится наверняка, ведь быстрее не удастся создать альтернативные энергопроизводства с меньшим воздействием на окружающую среду.