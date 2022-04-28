Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк не нашло поддержки

За недоверие мэру Катри Райк проголосовали 13 депутатов Нарвского горсобрания из всего 31-го.

Против проголосовали шесть депутатов, представляющих коалицию поддержки мэра Катри Райк. Большинство членов коалиции не участвовали в заседании.

Как заявляла оппозиция нарвского горсобрания неделей ранее, Катри Райк якобы неоднократно превышала свои полномочия при организации работы и проведении заседаний Нарвской горуправы. "Ее некомпетентная работа на посту мэра привела к тому, что образовались ситуации, когда работа городской управы и подведомственных учреждений города Нарвы существенно нарушилась", - говорил с трибуны горсобрания оппозиционер Алексей Мяги.