Неделей ранее озвученное оппозицией Нарвского горсобрания заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк в процессе голосования 28 апреля не набрало достаточно голосов поддержки.
Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк не нашло поддержки
За недоверие мэру Катри Райк проголосовали 13 депутатов Нарвского горсобрания из всего 31-го.
Против проголосовали шесть депутатов, представляющих коалицию поддержки мэра Катри Райк. Большинство членов коалиции не участвовали в заседании.
Как заявляла оппозиция нарвского горсобрания неделей ранее, Катри Райк якобы неоднократно превышала свои полномочия при организации работы и проведении заседаний Нарвской горуправы. "Ее некомпетентная работа на посту мэра привела к тому, что образовались ситуации, когда работа городской управы и подведомственных учреждений города Нарвы существенно нарушилась", - говорил с трибуны горсобрания оппозиционер Алексей Мяги.
Сама Райк в комментарии "Северному побережью" отмечала, что работу каждого руководителя можно улучшать. "Я согласна, что работу можно улучшить, но просто сейчас канцелярия горуправы сделала свой рабочий график, горсобрание - свой, и они иногда не сочетаются", - поясняла Райк, почему работа возглавляемой ею Нарвской горуправы могла показаться оппозиции неорганизованной.