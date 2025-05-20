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В Нарве случился пожар из-за масла на плите

Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер.
Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В результате небрежного обращения c огнем во время приготовления обеда на кухне​ вспыхнул пожар.​

Как рассказали в Идаском спасательном центре, в понедельник, 19 мая, в 13.14 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на нарвской улице Раху. По имевшимся предварительным данным, возгорание началось в вентиляции. На момент прибытия спасателей сосед уже успел потушить огонь с помощью огнетушителя.

Как выяснилось на месте происшествия, пожилая женщина поставила на плиту подогреваться растительное масло, которое через десять минут загорелось. Пламя перекинулось с плиты на вытяжку.

Установили также, что в квартире имелся дымовой датчик, однако он не сработал.

Хозяйка получила легкие ожоги рук, госпитализация ей не потребовалась, как уточнили спасатели.

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Нарва
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