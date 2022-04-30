В субботу, 30 апреля, прекращается действие сомнительного по смыслу нарвского постановления об условиях и порядке выплаты пособия бывшим мэрам. Такую специфическую поддержку, не зависящую от реальной нужды получателя, налогоплательщики платили троим пожилым людям ежемесячно в размере 15 процентов от оклада действующего мэра Нарвы.
Бывшим коммунистическим руководителям и мэрам Нарвы перестали платить спецпособие
Оклад мэра Нарвы на сегодня - 4000 евро, соответственно, пособие - 600 евро в месяц. В городском бюджете на 2022 год на эти выплаты и сопутствующие налоги предусмотрено 28902 евро.
До середины прошлого года пособие фактически получали двое ныне живущих бывших коммунистических председателей Нарвского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов, кого приравнивают к современным мэрам. Потом добавился третий.
История этих 15-процентных пособий берет начало еще в 1994 году, когда появилось первое такое постановление Нарвского горсобрания. В 2009 году депутаты обновили условия и порядок выплаты новым правовым актом. Срок его действия теперь ограничили 30 апреля 2022 года, то есть признали далее недействительным.
Условия пособия были сформулированы так, что его не могли получать люди, снятые с должности мэра Нарвы через недоверие, хотя по устоявшейся традиции большинство градоначальников в современной Эстонии заканчивают службу именно так. Кроме этого, пособие полагалось только тем, кто уже пенсионер по старости и при этом не имеет трудовых или служебных отношений.
Нарвскую спецпенсию получали трое
Двумя первыми и постоянными получателями данного пособия являлись Валерий Четвергов (председатель Нарвского горисполкома в 1979-1982 годах) и Эдуард Рыжаков (1982-1985).
На сегодня 81-летний Четвергов по-прежнему видный общественный деятель. Много лет он руководит Объединением нарвских российских соотечественников и входит в правление Союза находящихся в Эстонии объединений российских соотечественников.
Четвергов нынче сказал "Северному побережью", что не желает говорить об отмене пособия. Он постарался показать, что ему нет дела до этого решения горсобрания. "Ну отменили и отменили", - сказал Четвергов раздраженно. Пятью годами ранее он в разговоре с корреспондентом более открыто рассуждал про то, как важно платить пособие в благодарность всем экс-мэрам Нарвы: "Это большая работа, которая делается ради города, и надо это каким-то образом отмечать".
Следующий после Четвергова экс-глава Нарвы, ныне тоже 81-летний Эдуард Рыжаков был еще одним видным коммунистическим деятелем поздних советских лет. Он покинул должность председателя горисполкома по причине недостаточно хорошего здоровья. Рыжаков давно уже далек от общественной деятельности.
Третьим присоединился к списку получателей спецпенсии Владимир Мижуй. Он был последним главой Нарвского горисполкома в 1985-1991 годах, затем до 1993 года был первым после восстановления независимости Эстонии мэром Нарвы. Мижуй подал ходатайство о получении пособия летом 2021 года, когда решил прекратить свою многолетнюю политическую и трудовую деятельность. Мижую 74 года, он почетный гражданин Нарвы с 2013 года.
Доход Мижуя за 2020 год, согласно его последней публичной декларации, составил почти 75 тысяч евро, еще годом ранее - приблизительно на десять тысяч больше. Тогда он открыто говорил, что обойдется без пособий экс-мэрам и почетным гражданам Нарвы. С нынешнего года Мижуй не декларирует публично свои доходы и прочие экономические интересы, поскольку больше не член горсобрания. Он депутатствовал в различных советах и собраниях аж с 1968 года.
Пособие в ущерб социальной справедливости
Предложения прекратить выплаты бывшим председателям горисполкома обсуждались в Нарвском горсобрании периодически с 2016 года. Достаточной поддержки они прежде не находили, возникали опасения юридического характера или говорилось, что нельзя лишать людей дохода, на который они обоснованно рассчитывают.
Наконец, на заседании Нарвского горсобрания 21 апреля 2022 года постановление о пособии бывшим мэрам все же признали более недействительным. За это проголосовали 18 депутатов из всего 31-го.
Председатель горсобрания Владимир Жаворонков назвал этот вопрос принципиальным в контексте социальной справедливости. Он критически подчеркнул, что выплаты были назначены исключительно за занятие должностного места, а не за высокие заслуги.
- Я ни в коем случае не умаляю роль этих людей в истории Нарвы и ее развитии, но то, как было сформулировано то постановление, - это нарушает чувство справедливости. Кроме того, есть и государственная программа, направленная на ликвидацию спецпенсий: в 2020 году спецпенсии практически ликвидировали на территории всего государства, - отметил Жаворонков.
По его словам, у Нарвского департамента социальной помощи есть перечень горожан, которые по-настоящему и неотложно нуждаются в поддержке. "Эти деньги, безусловно, останутся в социальной сфере", - заверил Жаворонков после упразднения пособия бывшим мэрам.
- В городе есть масса денежных ручейков, которые обходным путем оставляют бюджет без самых необходимых расходов, - обобщил он проблему.
"Незащищенные люди"
Против ликвидации пособия выступила нарвская оппозиция. Так, Татьяна Стольфат из фракции "Kesk" напомнила с трибуны, что команда мэра Катри Райк шла на выборы с обещаниями дополнительных выплат нарвским пенсионерам и дополнительных благ для горожан, но теперь занялась отбором того, что уже было дано людям.
- Заслужили они или нет - не нам с вами решать, не мы были в зале городского собрания, когда этим почетным людям назначали данные суммы, - укоризненно высказалась Стольфат, назвавшая бывших председателей горисполкома в их преклонных годах "незащищенными людьми".
Оппозиционный депутат и юрист Александр Ефимов уверен, что постановление об отмене благ не может быть мотивировано простыми двумя строчками, как это произошло. Дескать, инициаторам следовало взвесить фактор доверия затрагиваемых лиц по отношению к городской власти, провести всесторонний анализ - и все это описать в проекте.
- По формальному признаку это решение не соответствует требованию закона, - уверен Ефимов. - Если эти бывшие мэры будут оспаривать (постановление об отмене), то они будут спорить даже не по сути, а по форме решения.