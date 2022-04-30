Бывшим коммунистическим руководителям и мэрам Нарвы перестали платить спецпособие

Оклад мэра Нарвы на сегодня - 4000 евро, соответственно, пособие - 600 евро в месяц. В городском бюджете на 2022 год на эти выплаты и сопутствующие налоги предусмотрено 28902 евро.

До середины прошлого года пособие фактически получали двое ныне живущих бывших коммунистических председателей Нарвского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов, кого приравнивают к современным мэрам. Потом добавился третий.

История этих 15-процентных пособий берет начало еще в 1994 году, когда появилось первое такое постановление Нарвского горсобрания. В 2009 году депутаты обновили условия и порядок выплаты новым правовым актом. Срок его действия теперь ограничили 30 апреля 2022 года, то есть признали далее недействительным.

Условия пособия были сформулированы так, что его не могли получать люди, снятые с должности мэра Нарвы через недоверие, хотя по устоявшейся традиции большинство градоначальников в современной Эстонии заканчивают службу именно так. Кроме этого, пособие полагалось только тем, кто уже пенсионер по старости и при этом не имеет трудовых или служебных отношений.

Нарвскую спецпенсию получали трое

Двумя первыми и постоянными получателями данного пособия являлись Валерий Четвергов (председатель Нарвского горисполкома в 1979-1982 годах) и Эдуард Рыжаков (1982-1985).

На сегодня 81-летний Четвергов по-прежнему видный общественный деятель. Много лет он руководит Объединением нарвских российских соотечественников и входит в правление Союза находящихся в Эстонии объединений российских соотечественников.

Четвергов нынче сказал "Северному побережью", что не желает говорить об отмене пособия. Он постарался показать, что ему нет дела до этого решения горсобрания. "Ну отменили и отменили", - сказал Четвергов раздраженно. Пятью годами ранее он в разговоре с корреспондентом более открыто рассуждал про то, как важно платить пособие в благодарность всем экс-мэрам Нарвы: "Это большая работа, которая делается ради города, и надо это каким-то образом отмечать".

"Ну отменили и отменили", - с показным равнодушием высказался насчет отмены пособия в 600 евро Валерий Четвергов, в далеком прошлом председатель Нарвского горисполкома. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Следующий после Четвергова экс-глава Нарвы, ныне тоже 81-летний Эдуард Рыжаков был еще одним видным коммунистическим деятелем поздних советских лет. Он покинул должность председателя горисполкома по причине недостаточно хорошего здоровья. Рыжаков давно уже далек от общественной деятельности.

Третьим присоединился к списку получателей спецпенсии Владимир Мижуй. Он был последним главой Нарвского горисполкома в 1985-1991 годах, затем до 1993 года был первым после восстановления независимости Эстонии мэром Нарвы. Мижуй подал ходатайство о получении пособия летом 2021 года, когда решил прекратить свою многолетнюю политическую и трудовую деятельность. Мижую 74 года, он почетный гражданин Нарвы с 2013 года.