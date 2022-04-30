ОПРОС ⟩ Какие стратегические запасы имеются у вас дома?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тамара ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка: - Всего понемножку - крупы, консервы разные, три-четыре бутылки воды. Стараюсь, чтобы все время что-то было, не в ожидании чего-то плохого: вдвоем с мужем живем, оба в возрасте, заболеем - кто еды принесет? Если электричество выключат, печку затопим - дрова есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана РЕШЕТОВА, пенсионерка: - Есть запасы, хотя думаю, что кризисный набор не полный. Еды на несколько дней точно хватит, холодильник нормальный. Выживем. Специально список запасов не делаю, просто всегда так было, потому что жизнь научила быть готовой - покупать не тогда, когда надо, а когда в магазине есть. Это очень неудобно - склады дома создавать, но много раз убедилась: выручает в нужный момент.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Уно ПРИТС, пенсионер: - Мне уже за 80 лет, какие запасы? Зачем? Магазин недалеко, прогуляться до него не проблема, а шевелиться для здоровья полезно. Что может случиться? Ничего уже не боюсь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Артур ВАРУНОВ, бухгалтер: - В нашей семье жена за запасы отвечает. Потихоньку собирает - растительное масло, гречка, макароны, соль, сахар... Думаю, что стратегический запас есть - создается по принципу того, что может исчезнуть из продажи. Воды только нет, но если что - есть дача на Чудском озере, там скважина. В любом случае выживем.