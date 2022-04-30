TMW 2022: Station Narva ⟩ В Нарве выступит светило британской электронной музыки Floating Points

"Это важнейший альбом нынешнего года, и я глубоко сомневаюсь, что что-то может превзойти его. Легендарный саксофонист Фэроу Сандерс и продюсер Floating Points несколько лет осмысливали этот материал, и это четко видно: каждый элемент "Promises" продуман и обоснованно занимает свое место, - написал об этом диске на культурном портале ERR Каспар Вийлуп, добавив, что когда слушаешь этот диск, наворачиваются слезы. - Почему? Это невозможно объяснить рационально, в этом диске звучит какая-то магическая и завораживающая красота, что-то такое, что, к сожалению, очень редко слышно в музыке".

Выступающий в Нарве в рамках фестиваля "Tallinn Music Week" британский музыкант, композитор и продюсер Сэм Шеперд, или Floating Points, начал музыкальную деятельность в 2008 году. Дебютный альбом образованного в области нейронаук музыканта "Elaenia" (2015) преодолел разрыв между волной постдабстепа и классической музыкой, а "Crush" (2019) сделал его уже главным исполнителем лондонского фестиваля "Printworks".

Нынешней весной он выпустил сольные синглы "Grammar" и "Vocoder". На Кренгольме от Floating Points ожидается танцевальный сет.

Авторы одного из лучших в прошлом году эстонских альбомов "Oleg" Genka и DEW8 устроят 7 мая на Кренгольме небывалое выступление, взяв в компанию основных деятелей британского хип-хоп-лейбла "Blah Records" во главе с его учредителем и художественным руководителем Ли Скоттом. Один из самых уважаемых идеологов андеграундной хип-хоп-сцены на севере Англии, рэпер, продюсер и писатель Ли Скотт приезжает в Нарву с самыми крутыми представителями своего лейбла.

В тот же вечер публика услышит нежные, минималистичные любовные песни лондонской певицы Tirzah, которые звучат одновременно и как R'n'B, и как соул, и как инди.

"TMW 2022" пройдет со среды по пятницу, 4-6 мая, в Таллинне и в выходные, 7 и 8 мая, в Нарве. На фестивале выступят около 200 исполнителей из 30 стран. В Нарве концерты будут проходить в Доме культуры "Ругодив", театральном центре "Свободная сцена", на Кренгольме, в клубе "Ro-Ro" и других местах.