Война в Украине показывает, что народ - независимо от родного языка - готов сражаться за свой дом. Можно ли быть уверенным в патриотизме идавирусцев и как его укреплять? Это было темой дебатов на конференции, посвященной годовщине со дня рождения генерала Тыниссона, ведущим дебатов был помощник командира Алутагузеской дружины Яак Саар.
КОНФЕРЕНЦИЯ ТЫНИССОНА ⟩ Достаточно ли у идавирусцев патриотизма?
- Что такое всеобщий патриотизм? Если посмотрим на происходящее в Украине, то надо ли каждый день делать два "коктейля Молотова" и ставить их на полку в подвале?
Полковник Янно Мярк (начальник отдела планирования "Кайтселийта"):
- Одна из важнейших задач как наших молодежных организаций, так и "Кайтселийта" в целом - воспитание и укрепление патриотических чувств.
В первую очередь это означает лояльность граждан своему государству. Надо ли каждый вечер готовить два "коктейля Молотова"? В разных слоях общества патриотизм материализуется немного по-разному. Тех кайтселийтчиков, которые входят в структуру обороны, мы призываем держать дома оружие. Сейчас у кайтселийтчиков уже имеется дома свыше двух тысяч единиц оружия, что позволит быстрее отреагировать на возможную угрозу.
В фокусе конференции памяти Тыниссона был патриотизм
22 апреля в Йыхвиском концертном доме состоялась пятая историческая конференция, посвященная годовщине со дня рождения генерала Александера Тыниссона. В докладах конференции рассматривалась деятельность "Кайтселийта" в период между Освободительной войной и Второй мировой войной, после восстановления независимости Эстонии и в современном Ида-Вирумаа.
Конференцию организовало Общество Йыхвиского музея совместно с Алутагузеской дружиной "Кайтселийта". Темой конференции организаторы на этот раз выбрали патриотизм.
- В начале года, когда отмечалась годовщина заключения перемирия в Освободительной войне, у памятника в Йыхви было пустынно. В воздухе уже витало предчувствие войны в Украине, и было очень грустно, что мы не чувствовали никакого патриотизма. Чувствовали холодный ветер в пустоте, - вспомнил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, как в сотрудничестве с представителями "Кайтселийта" и Общества Йыхвиского музея родилась тема патриотизма.
Также возникла идея, что, возможно, символы и не нужны - молодому поколению, пожалуй, нужно что-то другое. "Поэтому мы хотели обсудить, что мы должны сделать, чтобы найти контакт и общий язык с молодежью", - добавил помощник командира Алутагузеской дружины Яак Саар.
В ходе дискуссии с участвовавшими в конференции йыхвискими гимназистами выяснилось, что молодые люди склонны игнорировать тяжелые темы и до их сердец трудно достучаться. Вместе с тем контакт с ребятами из Украины заставляет больше думать о том, что нужно делать в ситуации войны.
Хендрик Агур (директор Кохтла-Ярвеской гимназии):
- Моя роль как руководителя школы - содействовать формированию у учащихся установок, привычек и готовности защищать Эстонию. Мы включили понятие "любовь к отчизне" и в число основных ценностей нашей школы. Оно представляется крайне зыбким, если никакого содержания за ним не стоит.
Что же понимать под любовью к отчизне? Я всегда говорю об этом учащимся, в том числе и новым, через призму того, что эстонский язык, вероятно, неважен жителям Мозамбика или Никарагуа, он может быть важен главным образом для людей, которые живут в Эстонии и говорят на эстонском языке. И никто другой о нем не позаботится.
Школа может сформировать именно такие конкретные установки. В Кохтла-Ярвеской гимназии предмет "гособорона" обязательный. Я знаю, что и Йыхвиская гимназия сделала такой же выбор. Надеюсь, что эта тенденция будет нарастать. Это то, что школа может сделать прямо сейчас, чтобы чувство патриотизма у нашей молодежи росло.
Подполковник Яанус Айнсалу (командир Северо-восточного оборонного округа "Кайтселийта"):
- Для меня патриотизм - это то, когда человек понимает, что он и есть государство, он отождествляется с ним. И в самый тяжелый момент он придет на помощь - не придется никого мобилизовывать или отдавать приказ. Нас очень мало, и иного варианта у нас нет.
Для меня это кристально ясно. Как у меня появилась эта ясность? Очень просто. В шестом классе прочел "Имена в граните", эта книга переходила из рук в руки. А в 17 лет добровольно пошел на границу помогать выстраивать эстонское государство. Кто-то может считать современных молодых людей "снежинками", но я в них не сомневаюсь: когда придет время, они выйдут вместе с нами.
Мати Райдма (член Рийгикогу, бывший генеральный директор Спасательного департамента):
- От себя добавлю, что мы должны перейти от патриотизма к осознанию своей роли: я знаю, что буду делать, когда станет тяжело. То есть у каждого своя роль, эту роль надо знать и связывать с патриотизмом. И необязательно, чтобы это была роль в военной обороне.
"Укрепление патриотизма должно основываться на правде"
Член Рийгикогу Мати Райдма в своем докладе отметил, что если народ не сломится, его невозможно победить и уничтожить.
- Путин сказал, что война в Украине - это специальная операция, но он не договорил предложение до конца: это специальная операция по уничтожению народа, и она даже несколько шире, чем война. Она сопровождается тотальным разрушением населенных пунктов, убийством гражданского населения, депортациями - всем тем, что, как считалось, осталось в прошлом.
Здесь хочу отвесить низкий поклон украинскому народу за его патриотизм, и я полностью убежден, что это станет последним, самым критическим фактором успеха. Если народ не сломится, его невозможно победить и уничтожить.
Укрепление патриотизма должно основываться на правде. Сейчас мы наблюдаем феноменальное явление антиправды. Думаю, что лет десять назад многие вполглаза смотрели российские каналы и показывавшиеся по ним крайне странные документальные фильмы об истории России. Мы удивлялись, но не вполне понимали, что происходит. На самом деле происходило промывание мозгов всего общества, то есть распространение антиправды.
По моему мнению, война в Украине станет для России самодельной атомной бомбой. Когда после судов и правосудия обычные российские люди осознают настоящую правду, это будет сравнимо со взрывом атомной бомбы в собственном доме. Надеемся, что мир антиправды в этот раз будет побежден.
- Когда я думаю о наших русскоязычных людях в "Кайтселийте", то пусть все остальные отделения дружины не обижаются, но Нарвское отделение - самое активное. Там очень хорошо работают с молодежью, и все проходит гладко. Какова в общем ситуация с нашим русскоязычным населением: надо дождаться первой бомбы, чтобы все поняли, что свою родину надо защищать, или они уже сейчас готовы это делать?
Мати Райдма: Думаю, что готовы. Мы видим это сейчас в Украине: люди готовы сражаться за свой дом. Другое дело - антиправда. До сих пор мы постоянно говорили, что все источники информации доступны и людям должно хватить мудрости, чтобы разбираться в них и вычленить правду. Сейчас мы видим, что России удалось сплести антиправду, в которую верят массы. Это феномен, которым нужно серьезно заниматься.
Яанус Айнсалу: Естественно, надо признать, что некоторые возрастные группы нам уже не удастся изменить, потому что они жили в своем информационном пространстве, верят в то, во что верили все время. Лучше вкладывать больше государственных денег в работу с молодежью, внимательнее присматриваться к тому, что происходит в нарвских школах. Как пехотинец также скажу, что надо смотреть в оба и быть начеку.
Янно Мярк: У меня есть ощущение, что молодое поколение все-таки ясно осознает преимущества жизни в свободном мире: возможности в сфере экономики, образования, работы, путешествий и т.д. Но прежде всего - возможность жить в свободном мире, где уважаются права человека, где люди свободны в своем выборе и решениях. Вероятно, у них есть родственники и знакомые по ту сторону границы, и разница им очевидна.
Информационная война идет много лет, она сопровождает не только войну в Украине. Наша задача - защищать русскоязычное население от антиправды настолько, насколько это возможно.
Хендрик Агур: Я полностью согласен с тем, что надо делать ставку на молодежь. На годовщину республики мы устраивали в Кохтла-Ярве торжественные акты под открытым небом, Силы обороны и "Кайтселийт" были нашими партнерами в этом деле и приезжали с внушительным представительством - как c личным составом, так и с боевой техникой. Когда служащий в Силах обороны русскоязычный парень с неподдельным интересом рассказывает русским школьникам о Силах обороны Эстонии и ее технике, это греет душу.
Что русскоязычный человек якобы представляет угрозу безопасности Эстонии - такого и близко нет. Да, радикалы могут быть, но по большей части все неплохо, как я считаю. Молодые русскоязычные люди, хоть у них и могут быть вопросы идентичности, все-таки очевидно считают эстонское государство своим домом и лояльны ему.