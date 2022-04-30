На апрельском аукционе в Кохтла-Ярве цены выросли в разы

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг очень довольна результатом аукциона - востребовано было почти все, что подготовили. Осталась одна квартира в Ярвеской части, одну сняли с торгов из-за вновь открывшихся обстоятельств - будет продолжено наследственное производство. Несколько невостребованных квартир осталось в Сомпа.

- Уже первый весенний аукцион в марте показал, что спрос на жилье в Кохтла-Ярве наконец-то стал расти, а нынешний аукцион подтвердил тенденцию, - комментирует она. - Причем торговля велась очень активно - на многие лоты было по трое-четверо желающих, а цены росли в разы. Например, квартира на Пярна, 42 с начальной ценой 2500 евро продана в два раза дороже. Еще год назад ее и за 500 евро никто не хотел...