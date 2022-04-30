В четверг в Кохтла-Ярве состоялся открытый аукцион по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, продано 16 из 22 выставленных объектов недвижимости. За многие лоты шла активная борьба, подняв цены в несколько раз.
Для подписчиков
На апрельском аукционе в Кохтла-Ярве цены выросли в разы
На апрельском аукционе в Кохтла-Ярве цены выросли в разы
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг очень довольна результатом аукциона - востребовано было почти все, что подготовили. Осталась одна квартира в Ярвеской части, одну сняли с торгов из-за вновь открывшихся обстоятельств - будет продолжено наследственное производство. Несколько невостребованных квартир осталось в Сомпа.
Ключевые слова