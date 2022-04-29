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Люди послушно убирают георгиевские ленты по просьбе полиции

Эрик Калда
, журналист
Люди послушно убирают георгиевские ленты по просьбе полиции
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Много лет демонстрация георгиевских лент была распространена в общественном пространстве, особенно в преддверии 9 мая, но теперь их использование запрещено законом.
Много лет демонстрация георгиевских лент была распространена в общественном пространстве, особенно в преддверии 9 мая, но теперь их использование запрещено законом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Водители, размещающие на своих машинах георгиевские ленты и иную символику поддержки российской агрессии, спокойно относятся к распоряжениям полицейских убрать эти символы.

В рабочей области Идаской префектуры с начала войны в Украине зарегистрировано 118 инцидентов, связанных с символикой, примерно в половине случаев сообщения о демонстрации георгиевских лент или символики с буквой Z в общественном пространстве поступали от граждан, сообщила префектура "Северному побережью". В настоящее время полиция возбудила 17 производств о проступке и одно уголовное производство. Последнее связано с повреждением памятника павшим во Второй мировой войне на Люганузеском кладбище на прошлой неделе, 23 апреля, - с монумента спилили пятиконечную звезду. Полиция возбудила производство по статье Пенитенциарного кодекса об осквернении памяти умершего, за что в случае обвинительного приговора наказывают штрафом или лишением свободы на срок до года.

- Мы продолжаем уделять повышенное внимание символике поддержки агрессии и день за днем проводим разъяснительную работу. При необходимости объясняем значение символов человеку, который их носит или демонстрирует, и просим их убрать, потому что они могут представлять угрозу общественному порядку, задевать других людей и провоцировать, - сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви. По его словам, все люди, использовавшие подобную символику, относились к просьбе с пониманием и сразу убирали символы.

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