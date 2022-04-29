Люди послушно убирают георгиевские ленты по просьбе полиции

В рабочей области Идаской префектуры с начала войны в Украине зарегистрировано 118 инцидентов, связанных с символикой, примерно в половине случаев сообщения о демонстрации георгиевских лент или символики с буквой Z в общественном пространстве поступали от граждан, сообщила префектура "Северному побережью". В настоящее время полиция возбудила 17 производств о проступке и одно уголовное производство. Последнее связано с повреждением памятника павшим во Второй мировой войне на Люганузеском кладбище на прошлой неделе, 23 апреля, - с монумента спилили пятиконечную звезду. Полиция возбудила производство по статье Пенитенциарного кодекса об осквернении памяти умершего, за что в случае обвинительного приговора наказывают штрафом или лишением свободы на срок до года.