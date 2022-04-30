После двухлетнего перерыва летом возобновится деятельность школьных лагерей. Впервые будет организован активный отдых детей в новом городском лагере "Järvekas", который организуют на базе Кохтла-Ярвеского спортивного центра "Wiru" для младших школьников.
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Предстоящим летом в Кохтла-Ярве откроют больше лагерей для школьников
Предстоящим летом в Кохтла-Ярве откроют больше лагерей для школьников
Вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Кристийне Агу сказала, что идея возрождении городского лагеря давно ждала своего часа, а открывшийся спортцентр стал отличной базой для этого. Лагерь будет работать на самоокупаемости - за пять дней родители должны будут заплатить 60 евро.