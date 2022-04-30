Предстоящим летом в Кохтла-Ярве откроют больше лагерей для школьников

Вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Кристийне Агу сказала, что идея возрождении городского лагеря давно ждала своего часа, а открывшийся спортцентр стал отличной базой для этого. Лагерь будет работать на самоокупаемости - за пять дней родители должны будут заплатить 60 евро.

- Трудно сказать, сколько будет заинтересованных, но на первый раз предполагаем сформировать четыре отряда по 25 человек, - приоткрывает планы Кристийне. - Запланирована одна смена с 27 июня по 1 июля. Если горожанам понравится и спрос будет, то в будущем году постараемся провести несколько смен.