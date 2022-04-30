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Предстоящим летом в Кохтла-Ярве откроют больше лагерей для школьников

Ирина Кивисельг
, журналист
Предстоящим летом в Кохтла-Ярве откроют больше лагерей для школьников
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Трудовые летние лагеря, которые организует Кохтла-Ярвеский молодежный центр, популярны у школьников: посильная работа для них в городе найдется всегда, а организаторы позаботятся и об интересном отдыхе.
Трудовые летние лагеря, которые организует Кохтла-Ярвеский молодежный центр, популярны у школьников: посильная работа для них в городе найдется всегда, а организаторы позаботятся и об интересном отдыхе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После двухлетнего перерыва летом возобновится деятельность школьных лагерей. Впервые будет организован активный отдых детей в новом городском лагере "Järvekas", который организуют на базе Кохтла-Ярвеского спортивного центра "Wiru" для младших школьников.

Вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Кристийне Агу сказала, что идея возрождении городского лагеря давно ждала своего часа, а открывшийся спортцентр стал отличной базой для этого. Лагерь будет работать на самоокупаемости - за пять дней родители должны будут заплатить 60 евро.

- Трудно сказать, сколько будет заинтересованных, но на первый раз предполагаем сформировать четыре отряда по 25 человек, - приоткрывает планы Кристийне. - Запланирована одна смена с 27 июня по 1 июля. Если горожанам понравится и спрос будет, то в будущем году постараемся провести несколько смен.

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