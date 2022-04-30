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Кохтла-ярвеский союз власти дает трещину

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-ярвеский союз власти дает трещину
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Продержавшаяся пять месяцев коалиция Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress" уже не голосует с единодушием. Есть разногласия и среди депутатов самой Центристской партии.
Продержавшаяся пять месяцев коалиция Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress" уже не голосует с единодушием. Есть разногласия и среди депутатов самой Центристской партии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Попытка выражения недоверия вице-мэру Кохтла-Ярве Рийне Ивановой провалилась, однако голосование показало, что правящий городом властный союз дает трещину.

За отстранение Ивановой от должности проголосовали восемь депутатов. Наряду с четырьмя членами оппозиционного избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" за снятие Ивановой проголосовали депутаты от делящих власть в городе с Центристской партией Партии реформ и избирательного союза "Progress". Еще большего внимания достойно то, что под заявлением о недоверии подписи поставили также входящие в центристскую фракцию Антон Диев и Светлана Колло. Диев сообщил перед заседанием, что хочет отозвать свою подпись, а Колло на месте не было.

Теперь произойдет распад?

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