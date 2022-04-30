Кохтла-ярвеский союз власти дает трещину

За отстранение Ивановой от должности проголосовали восемь депутатов. Наряду с четырьмя членами оппозиционного избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" за снятие Ивановой проголосовали депутаты от делящих власть в городе с Центристской партией Партии реформ и избирательного союза "Progress". Еще большего внимания достойно то, что под заявлением о недоверии подписи поставили также входящие в центристскую фракцию Антон Диев и Светлана Колло. Диев сообщил перед заседанием, что хочет отозвать свою подпись, а Колло на месте не было.