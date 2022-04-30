В рамках недели справедливого дизайна на прошлой неделе состоялся шестой Ида-Вирумааский молодежный художественный турнир, в этом году носивший название "Назад к корням".
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Художественный турнир собрал в пограничном городе таланты со всей Эстонии
Художественный турнир собрал в пограничном городе таланты со всей Эстонии
Ида-Вирумааский молодежный художественный турнир - это своеобразное художественное соревнование, проводимое в реальном времени, когда каждый участник за три с половиной часа должен создать большую картину акрилом на заданную тему. В категории полупрофессионалов первое место досталось Ида-Вирумаа: победившую работу написала Аделийна Пярн из Ийзакуской гимназии (руководитель Кристийна Авель).
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