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Художественный турнир собрал в пограничном городе таланты со всей Эстонии

Северное побережье
Художественный турнир собрал в пограничном городе таланты со всей Эстонии
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Тема этого года "Назад к корням" побуждала молодежь рассуждать о прошлом, настоящем и будущем. На художественном турнире молодежь показывала, откуда она идет, каковы ее корни и как беречь их, а также как поведать обо всем этом миру посредством живописи.
Тема этого года "Назад к корням" побуждала молодежь рассуждать о прошлом, настоящем и будущем. На художественном турнире молодежь показывала, откуда она идет, каковы ее корни и как беречь их, а также как поведать обо всем этом миру посредством живописи. Фото: Anastassija Volkova

В рамках недели справедливого дизайна на прошлой неделе состоялся шестой Ида-Вирумааский молодежный художественный турнир, в этом году носивший название "Назад к корням".

Ида-Вирумааский молодежный художественный турнир - это своеобразное художественное соревнование, проводимое в реальном времени, когда каждый участник за три с половиной часа должен создать большую картину акрилом на заданную тему. В категории полупрофессионалов первое место досталось Ида-Вирумаа: победившую работу написала Аделийна Пярн из Ийзакуской гимназии (руководитель Кристийна Авель).

- Турнир с годами превратился в одно из самых ожидаемых молодежных художественных мероприятий, в котором участвует молодежь из школ всей Эстонии. В этом году было около ста участников, - радуется организатор Вирве Линдер, отмечая, что художественный турнир дает молодым талантливым участникам возможность испытать себя, а также развить творческое мышление, навыки художественного и словесного самовыражения.

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