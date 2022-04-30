Художественный турнир собрал в пограничном городе таланты со всей Эстонии

Тема этого года "Назад к корням" побуждала молодежь рассуждать о прошлом, настоящем и будущем. На художественном турнире молодежь показывала, откуда она идет, каковы ее корни и как беречь их, а также как поведать обо всем этом миру посредством живописи.

Фото: Anastassija Volkova